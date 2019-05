Matteo Salvini | la voce nel M5s | Basta un avviso di garanzia | su che procura

Droghe - Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : “Siamo tutti contro - basta minacciare il governo” : Scontro tra i due alleati di governo anche sul tema delle Droghe, dopo le minacce di Matteo Salvini sulla tenuta dell'esecutivo sulla questione. Risponde Luigi Di Maio: "Ogni persona è contro la droga, lo sono anche le vittime stesse. Siamo tutti contro le Droghe. basta minacciare il governo. basta. Gli italiani non ne possono più".Continua a leggere

Matteo Salvini : «Chiuderemo tutti i centri sociali - sono utili come i campi rom» : La Gruber ha difeso a spada tratta Fabio Fazio « È un professionista, nelle sue trasmissioni non fa politica ». Salvini ha sorriso confermando che è una vergogna che Fabio incassi 3 milioni di euro ...

Caso Siri - Matteo Salvini ci mette una pietra sopra : “Governo non salta per un sottosegretario” : Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, sembra voler chiudere il Caso Siri dopo la revoca del sottosegretario del Carroccio indagato per corruzione. Il ministro dell'Interno afferma: "Sottosegretario in più o in meno, si va avanti, il Paese va avanti, il governo va avanti”.Continua a leggere

Otto e mezzo - Matteo Salvini lascia Lilli Gruber a bocca aperta : "CasaPound? Giusto". I sinistri che dicono? : Come lasciare Lilli Gruber a bocca aperta. Matteo Salvini è ospite di Otto e mezzo, nonostante il botta e risposta velenoso con la conduttrice di La7, e stupisce tutti, soprattutto a sinistra. Quando gli viene chiesto se sia giusto sgomberare l'immobile di CasaPound in centro a Roma, il ministro deg

Otto e mezzo - Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : "Su questo sono pronto mandare a casa il governo" : "Si questo sono pronto a mandare a casa il governo". Matteo Salvini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, lancia un messaggio chiaro e netto a Luigi Di Maio: "Io sulla droga con i Cinque Stelle sì che ci litigo, perché qualcuno vorrebbe che lo Stato diventasse spacciatore". Il ministro dell'Intern

La pagano anche per essere educato! Lilli Gruber a Matteo Salvini : “Ieri ha detto che le toccava venire qui e non ne aveva voglia e ne ha fatto una questione di simpatia. Mi aspettavo un mazzo di fiori e delle scuse”. Lilli Gruber, conduttrice di ‘Otto e mezzo’ su La7, non fa passare liscia al suo ospite, il ministro dell’Interno Matteo Salvini, la dichiarazione di ieri.“Ma io le voglio un sacco di bene”, risponde sorridendo Salvini. “Perché allora dice che sciocchezze in un comizio?” insiste Gruber. “Io passo ...

Matteo Salvini : “Campi rom e centri sociali non servono a nulla - li sgomberiamo uno per uno” : Per Matteo Salvini centri sociali e campi rom non sono di alcuna utilità, pertanto vanno chiusi."È di moda che qualcuno scriva sui muri che mi vuole morto. Non mi spaventano, manco morto. Vado avanti. È solo un segno di scarsa civiltà. A sinistra sono ridotti a scrivere sui muri e alla caccia dei neofascisti", ha detto dal palco di Pavia.Continua a leggere

Matteo Salvini : "Chiuderò tutti i negozi di cannabis light" - Sky TG24 - : Al termine dell'incontro coi rappresentanti di una ventina di comunità di recupero per tossicodipendenti, il ministro dell'Interno ha annunciato la sua nuova proposta: "La droga è un'emergenza ...