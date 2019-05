Maid of the Mist - con ABB visita cascate del Niagara su mezzi totalmente elettrici : Imbarcazioni a propulsione totalmente elettrica per i visitatori delle cascate del Niagara a bordo delle quali potranno osservare il caratteristico paesaggio su mezzi a emissioni zero. Maid of the ...

«The HandMaid’s Tale» - il trailer della terza stagione : The Handmaid’s Tale è pronto a tornare su Hulu dal prossimo 5 giugno negli Stati Uniti e su Timvision, dal 6 giugno, in Italia. «Eresia. Per questo vieni punito, non per far parte della resistenza, perché ufficialmente non esiste alcuna resistenza, né per avere aiutato le persone a scappare, perché ufficialmente non c’è nulla da cui scappare». Frasi pronunciate con calma, da June/Difred che guarda ...

Arriva il primo trailer di The handMaid’s tale 3 - l’alleanza tra June e Serena sconvolgerà Gilead? : Manca poco più di un mese al ritorno del drama distopico più angosciante degli ultimi anni, e Hulu ha deciso di rendere l'attesa ancora più dura presentando fin da ora il primo, densissimo trailer di The handmaid's tale 3. Il finale della seconda stagione aveva già sconvolto le previsioni degli spettatori per via della decisione di June (Elisabeth Moss) di restare a Gilead e affidare la sua neonata a Emily (Alexis Bledel), messa al sicuro su ...

The HandMaid’s Tale - ecco il trailer della terza stagione : http://www.youtube.com/watch?v=RcTvQx1Wot0 Come fare a resistere o a fuggire in una società che non ammette resistenza o fuga? È ciò che ci si chiede nel trailer diffuso in queste ore della terza stagione di The Handmaid’s Tale. La serie prodotta da Hulu e che da noi è diffusa invece su Tim Vision tornerà a giugno con i nuovi episodi che apriranno una nuova era. Alla fine dello scorso ciclo, infatti, avevamo visto la protagonista June ...

«The HandMaid’s Tale 3» : è il momento della Resistenza : The Handmaid's Tale 2The Handmaid's Tale 2The Handmaid's Tale 2The Handmaid's Tale 2The Handmaid's Tale 2The Handmaid's Tale 2«Eresia. Per questo vieni punito. Non per far parte della Resistenza. Perchè ufficialmente la Resistenza non esiste». Le parole di Difred/June risuonano nel primo trailer della terza stagione di The Handmaid’s Tale con una eco roboante, che fa capire che ancora una volta le ancelle non resteranno lì a guardare. È ...

Elenco serie tv in streaming : The HandMaid’s Tale 3 dal 6 giugno su TIMVISION : Elenco serie TV in streaming in Italia: le serie tv aggiunte su Netflix, Prime Video, Infinity, TIMVISION, e NowTV/Sky BoxSets, giorno per giorno Elenco serie tv in streaming – I servizi streaming sono ormai entrati da tempo nel mercato italiano, proponendo svariate serie tv in streaming, e non solo, da quelle americane, agli originali europei, a quelle proprio italiane. In uno scenario in costante evoluzione, dove i servizi ...

Veronica Mars e The HandMaid's Tale - i trailer dell'estate Hulu : L'estate di Hulu sarà particolarmente ricca.La piattaforma di streaming propone ai suoi 28 milioni di abbonati (che diventano più di 50 secondo le loro stime con la condivisione delle password) la terza stagione di The Handmaid's Tale e la miniserie revival di Veronica Mars.prosegui la letturaVeronica Mars e The Handmaid's Tale, i trailer dell'estate Hulu pubblicato su TVBlog.it 01 maggio 2019 18:41.

The HandMaid’s Tale : quando la letteratura si trasforma in serie tv : Netflix ha annunciato che la terza stagione di The Handmaid’s Tale si farà. La serie TV, diventata in un battito di ciglia un fenomeno di fama mondiale, si basa sull’omonimo libro pubblicato da Margaret Aitwood nel 1985. The Handmaid’s Tale è una storia inquietante e allo stesso tempo memorabile. È uno di quei libri che dopo che hai finito di leggerlo, ti verrà in mente settimane, mesi e persino anni dopo. La premessa della storia ...