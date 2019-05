LIVE Fognini-Thiem | Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA 1-2 | break nel terzo game per

oasport

(Di giovedì 9 maggio 2019) Buon pomeriggio, e benvenuti alladel match di ottavi di finale del Masters 1000 ditra il nostro Fabioe l’austriaco Dominic. Terza sfida tra i due giocatori, con il bilancio dei precedenti che vede in vantaggioper 2-1. L’ultima vittoria, però, è andata a, che l’ha conquistata agli Internazionali d’Italia nella scorsa annata. Quella odierna è una partita che speravano di vedere non soltanto gli appassionati italiani, ma anche quelli di una buona fetta del mondo che conosce il tennis. Parliamo, infatti, di due dei migliori giocatori sulla terra rossa del momento, tra i pochissimi in grado di impensierire, se non addirittura battere, Rafael Nadal su questa superficie. Il premio per la vittoria potrebbe portare in Svizzera: all’orizzonte c’è infatti Roger Federer, sempre a patto che l’elvetico ...

Matt_Orlandi : LIVE #Fognini - #Thiem, diretta e risultato in tempo reale #AtpMadrid 2019: inizio ore 14.15 @_SuperNews_ - 1stGV : Masters 1000 Madrid: Secondo Turno. LIVE Fabio Fognini vs John Millman – - livetennisit : Masters 1000 Madrid: LIVE Ottavi di Finale. LIVE Fabio Fognini vs Dominic Thiem -