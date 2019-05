Leclerc | ' Come in Champions anche noi possiamo ribaltare il punteggio'

Formula 1 – Leclerc analizza gli aspetti positivi e negativi a Barcellona : “dobbiamo lavorare come team” : Charles Leclerc pronto al nuovo weekend di gara: le parole del monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp di Spagna E’ tutto pronto a Barcellona per il quinto round della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno fatto la loro ‘passeggiata’ di ricognizione sul circuito del Montmelò, dove domenica si disputerà il Gp di Spagna. Occhi puntatissimi sulla Ferrari che in Spagna ha deciso di portare delle novità che potrebbero ...

Formula 1 – Vettel difende Leclerc : “il suo team radio? Non possiamo rispondere come se fossimo sul divano” : Sebastian Vettel giustifica il team radio di Leclerc dopo l’incidente del monegasco della Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Azerbaijan Domani la conferenza stampa piloti aprirà ufficialmente il weekend di gara del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono pronti a sfidarsi sul circuito del Montmelò, a Barcellona per il quinto round della stagione 2019. La Ferrari ha in serbo importanti novità per la gara spagnola, nella quale ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si fa fregare dalla Ferrari : “se Vettel e Leclerc avessero fatto come noi…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul duello con la Ferrari, ammettendo come i valori siano molto livellati Quattro doppiette nelle prime quattro gare di un Mondiale rappresentano un record storico per la Formula 1, centrato in questa stagione dalla Mercedes con la coppia Hamilton-Bottas. photo4/Lapresse Un dominio sorprendente considerando come la Ferrari si era approcciata a questo 2019, apparendo velocissima nei test di ...

Formula 1 – Giovinazzi come Leclerc - la power unit della Ferrari ‘colpisce’ ancora : qualifiche rovinose per il pilota dell’Alfa Romeo : qualifiche rovinate per Antonio Giovinazzi a causa di un problema simile a quello accusato da Charles Leclerc durante il Gp del Bahrain: ecco cos’è successo al pilota italiano qualifiche del Gp di Cina rovinose per Antonio Giovinazzi. Il pilota della Alfa Romeo Racing, dopo aver saltato le FP1 a Shanghai, ha dovuto rinunciare alla lotta con gli altri colleghi nella sessione di qualifica. A causa di un problema alla centralina, simile ...

Hamilton : "Vettel-Leclerc Come me e Alonso" : Il campione del mondo Lewis Hamilton ha risposto così ad una domanda se la situazione di Sebastian Vettel e di Charles Leclerc possa essere paragonata a quella tra lo stesso Hamilton e Fernando ...

Formula 1 – Il Gp di Cina nel mirino di Leclerc - il ferrarista pronto alla sfida : “spero di essere forte come in Bahrain” : Charles Leclerc e le sue sensazioni in vista del Gp di Cina, il pilota monegasco della Ferrari commenta il circuito di Shanghai Charles Leclerc si è reso protagonista del Gp del Bahrain, giungendo terzo al traguardo del circuito Sakhir. I buoni propositi del pilota monegasco si rinnovano anche in vista del Gp di Cina, in programma domenica 14 aprile. Il ferrarista ha palesato le sue sensazioni prima del weekend che lo vedrà in gara sul ...