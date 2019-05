Espulsione del ghanese Paul Il frate Biagio Conte digiuna e si incatena

Da 7 giorni in sciopero della fame contro il decreto Espulsione. Frate missionario prega per il ghanese Paul : Roberto Chifari Da 7 giorni in sciopero della fame contro il decreto espulsione. Orlando: "Siamo grati a Fratello Biagio. La città di Palermo è unita contro leggi inumane che generano sofferenza e colpiscono i più deboli". Da sette giorni il Frate missionario Biagio Conte è in sciopero della fame contro il provvedimento di espulsione a danno di Paul, un migrante 51enne che vive in Italia da 17 anni e da dieci a Palermo. Paul in ...

Chelsea - l’Espulsione con il Burnley costa cara a Sarri : ecco la sanzione della Football Association : L’allenatore del Chelsea è stato multato di 8mila sterline per l’espulsione arrivata nel finale di partita con il Burnley Maurizio Sarri non è stato squalificato dalla Football Association, ma dovrà pagare una multa di 8 mila sterline per l’espulsione arrivata nel finale del match con il Burnley. L’allenatore toscano era stato allontanato per essere uscito dall’area tecnica con l’intento di sedare una ...

Sara Cunial - altra Espulsione dal M5s : il delirio della grillina - perché l'hanno cacciata : L'ultima espulsione dal M5s ha colpito la deputata Sara Cunial, messa alla porta da Luigi Di Maio lo scorso 17 aprile. L'ex grillina era intervenuta in dissenso con la linea del Movimento sulla Xylella, la malattia che sta devastando gli uliveti in Puglia. Leggi anche: Giulia Sarti, spaventoso sfogo

Sampdoria-Genoa - Prandelli non ci sta : “l’Espulsione non c’era - sono molto arrabbiato” : Il derby della Lanterna finisce a favore della Sampdoria, Cesare Prandelli però rivendica degli episodi arbitrali a sfavore del Genoa “sono molto, molto arrabbiato, è la terza partita che giochiamo in dieci. Il Var deve controllare il primo gol: c’era un fallo plateale su Romero. Clamoroso poi il secondo episodio: il rigore ci può stare ma non ci sta l’espulsione. In questo modo è chiaro che in dieci diventa molto ...

Il caso Viktor Orban sul tavolo del Ppe. Juncker consiglia l'Espulsione - probabile sospensione : Il caso Fidesz sul tavolo del Ppe. È il giorno della scelta per i Popolari europei sui rapporti con il premier ungherese Viktor Orban. "Consiglio ai miei amici del Ppe di espellere Fidesz, il partito di Orban" ha detto il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker in un'intervista alla radio tedesca. Tuttavia l'orientamento che prende piede è quello di una sospensione dei magiari.Il partito ungherese rischia ...