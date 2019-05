CRC – Tavecchio | “Ho introdotto io il Var | gli arbitri devono fare di più”

forzazzurri

(Di giovedì 9 maggio 2019) Carlo, ex presidente della FIGC è intervenuto a Radio CRC, esprimendo le sue condiserazioni sul Var : “Il sistema calcistico europeo ha molta più fiducia nei giovani rispetto a quello italiano. Noi ci siamo fossilizzati nell’importazione di grandi nomi ma non possono risollevare le sorti delle intere squadre. I giovani europei sono sempre favoriti dal fatto di provenire da altri paesi e non dal nostro. Devo dare merito al Presidente Blatter di avermi dato la possibilità di introdurre il Var. Quando incontrai Blatter c’era un’assenza della classe arbitrale per non dire contraria. Platini non era d’accordo. Quando l’arbitro non va a vedere l’episodio già si è messo d’accordo con il Var. Io più che portare la tecnologia non posso, andrebbero chieste delle cose alla categoria arbitrale”. Leggi anche : Milano ...