it.reuters

(Di giovedì 9 maggio 2019) ...sono sulle spine e in attesa degli esiti della missione del vicepremier cinese Liu He che si tratterrà per due giorni a Washington per cercare un accordo senza il quale l'andamento dell'economia ...

InvestingItalia : Borse Asia in calo su trattative Usa-Cina - - brutgian : Le Borse sono gravate dall’incertezza sul negoziato Stati Uniti - Cina in materia di commerci. Così stamattina in… - brutgian : Tutte in calo le Borse dell'Asia: Trump alza i toni contro la Cina. -