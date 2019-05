BIGBEN | I giochi presenti all’E3 2019

gamerbrain

(Di giovedì 9 maggio 2019)è lieta di annunciare che prenderà parte all’E3, che si svolgerà dall’11 al 14 giugno presso il Los Angeles Convention Center. L’imperdibile fiera losangelina sarà la perfetta vetrina per dare un attento sguardo alla lineupdi videoe accessori PC e PS4 di. VIDEOGAMES La stampa avrà l’occasione di scoprire i nuovi titoliin arrivo: The Sinking City (Frogwares): Un videogioco d’avventura e di investigazione ispirato dal lavoro di H.P. Lovecraft, in cui i giocatori vestiranno i panni di Charles, un detective privato appena arrivato ad Oakmont, Massachusetts, per scoprire le cause di strani eventi sovrannaturali. Tutti i misteri verranno svelati a partire dal 27 giugno su PC, PlayStation®4 e Xbox One. Paranoia: Happiness is Mandatory (Black ...

