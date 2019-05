WhatsApp punta sui pagamenti digitali e aprirà una sede a Londra

Spunta un altro bug per l’Asus ZenFone 3 con la rubrica di WhatsApp : Torniamo a parlare oggi 7 maggio di un modello ancora molto popolare in Italia, vale a dire il cosiddetto Asus ZenFone 3, considerando il fatto che da alcuni giorni a questa parte molti utenti affermano di riscontrare un problema con WhatsApp . A differenza di quanto riportato poco più di un anno fa sulle nostre pagine, il riferimento qui non cade sulla mancata ricezione delle notifiche, il che rende già di suo più complicata l'interazione coi ...

Non ha la doppia spunta blu su WhatsApp! La trovano morta in casa : E' accaduto a Trieste. Una donna di 70 anni è stata trovata in casa senza vita. A dare l'allarme una vicina, che ha notato che da giorni l'amica non accedeva a WhatsApp e non leggeva i messaggi. I vigili del fuoco del comando cittadino hanno fatto ingresso in una casa dove era stata segnalata una persona anziana che non dava notizie di sé da diversi giorni. Purtroppo era deceduta. La vicina si è preoccupata e ha fatto scattare la macchina dei ...