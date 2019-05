Vi consiglio The Singers Unlimited di We' ve only just begun | un pezzo morbido

Vi consiglio "Rubberband Man" dei The Spinners canzone perfetta per i camionisti : Molti critici americani quando scrivono di questa canzone parlano di 'truckin' song', una canzone perfetta per i camionisti. Attenzione,non è un dispregiativo, anzi. Fa parte di quel tipo di canzoni ...

Vi consiglio "Wild is the wind" - perché Nina Simone è un faro che farà luce per sempre : Una delle donne che più di altre, nel mondo della musica, hanno dovuto sopportare le controversie e le fatiche di entrambe le vite che hanno vissuto: quella artistica e quella privata. Il cantante di ...

Vi consiglio "Give me the sunshine" di Modento perchè è un gran bel "trenino" : Nella deep e nella house il termine 'trenino' sta a significare la ripetitività di una base o di un suono con la melodia che che spinge 'sopra', come fosse un ponte sul quale passa la voce del o della ...

Vi consiglio "You're the man" di Marvin Gaye perché ha cambiato la storia della musica : È uscito 'You're the Man' un album, quasi, inedito di Marvin Gaye scritto dall'artista per essere il seguito naturale del capolavoro 'What's Going On' che uscì nel 1971; a quesi tempi infatti il disco ...

Vi consiglio "Girls Have Fun" di DJ Snake - Tyga - G-Eazy & Rich The Kid per divertivi con i controlli dei toni : consiglio ai naviganti: pompare il volume sino a limite della propria libidine uditiva. Tenere un po' più su gli alti, su una scala da 0 a 10,, a 7 per intenderci e mettere i bassi a 5. Per i medi un ...