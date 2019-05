Violentata a 11 anni resta incinta e sarà costretta a tenere il bimbo!

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Rapita e segregata nella armadio della camera da letto del suo aguzzino,il bambino concepito dalla violenza di cui è stata vittima. La giovanissima, 11, sarebbe stata stuprata regolarmente da Juan Leon-Gomez, 26, a Massillon, nell'Ohio. Ed ora, a seguito della nuova controversa legge sul "battito cardiaco" dello stato USA, non potrà abortire. La legge stabilisce che le interruzioni di gravidanza non possono essere eseguite dopo sei settimane o quando è possibile rilevare un battito cardiaco fetale. Una misura introdotta per "proteggere i più vulnerabili" e le vittime di stupro non ne sono esenti. Leon-Gomez è stato arto mercoledì scorsa dopo che la madre della piccola ha denunciato la sua scomparsa.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...