Televideo | UE dice no al risarcimento dei docenti precari

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sulla questione delaiper l’abuso dei contratti a termine oltre i 36 mesi spunta una notizia che rimescola le carte. A darla è il servizio Raia pagina 131. La stabilizzazione degli insegnantiin Italia non deve essere necessariamente accompagnata da unnè dalla ricostruzione integrale della carriera, tenendo conto del ricorso abusivo a contratti a tempo determinato nella Scuola. Lo stabilisce la Corte Ue, in merito al ricorso di un docente di Trento stabilizzato nel 2015. Per la Corte di Lussemburgo, gli Stati membri devono prevenire gli abusi di contratti a tempo, ma la legislazione Ue non prevede un diritto alche si aggiunga alla stabilizzazione. Di seguito l’immagine della paginain questione L'articolo: UEno aldeiproviene da ScuolaInforma.

