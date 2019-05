SKY nella telefonia | cosa comporterà la questione per gli utenti?

optimaitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) SKY, che si è vista da poco obbligata al pagamento di una multa da 1 milione di euro, fa sul serio per quanto riguarda il suo ingresso nel campo delle telecomunicazioni, come attesta l'iscrizione del broadcaster al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), ed anche l'accordo siglato con Open Fiber per il noleggio degli apparati di rete. Lo stesso è avvenuto in UK, dove la società opera come gestore telefonico per via dell'acquisizione di EasyNet ed alla collaborazione con O2. In Italia non si è mai assistito, almeno fino a questo momento, all'esordio in prima persona di SKY nel settore dellaper l'offerta di pacchetti farciti con Internet, fisso, mobile e contenuti a pagamento.Stando a quanto riportato sulle pagine di 'Repubblica.it', SKY muoverà i primi passi da operatore telefonico italiano soltanto a partire dal prossimo ottobre, per avere il tempo necessario al ...

SkyTG24 : Anche il governatore della Lombardia Attilio #Fontana risulta indagato per abuso d'ufficio nella maxi inchiesta del… - SkyTG24 : Nel 1949 il #4maggio 31 persone, tra cui i giocatori del #GrandeTorino, persero la vita nell'incidente aereo di… - guidomeda : Dai Mattia Pasini, vai, ma vai forte eh che qui ogni volta c'è da tirare fuori un telecronista e buttarlo nella mis… -