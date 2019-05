Sicurezza | Viminale prepara decreto “Spazza Clan” 800 assunzioni per rapida notifica

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha pronto un-bis, già ribattezzato norma “Spazza Clan” che prevede ottocentostraordinarie per 25 milioni di euro spalmati in due anni. Un aumento di personale che avrà l’obiettivo dire le sentenze alle migliaia di condannati in via definitiva che restano liberi per le lentezze della burocrazia. “Per me contano i fatti, le chiacchiere le lascio agli altri”, ha detto il capo delche ha poi spiegato che di casi come questi se ne contano 12mila solo a Napoli, secondo l’ultima relazione del presidente della Corte d’Appello. Non solo mafiosi, camorristi e ‘ndranghetisti condannati, la norma coinvolgerebbe anche scafisti e trafficanti di esseri umani rimasti nel limbo della burocrazia italiana. I fondi per lesono del ministero dell’Interno ...

