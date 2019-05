Salvini prepara un decreto sicurezza bis - stretta su mafie e scafisti : ROMA - Nuove norme per rendere più efficace la lotta alle mafie, contro gli scafisti e a tutela delle forze dell'ordine. C'e un decreto sicurezza bis sul tavolo del ministro dell'Interno Matteo ...

“Ppe malato terminale” : Orban prepara l’uscita e l’alleanza con Salvini : Matteo Salvini e Viktor Orban immaginano un’Europa fatta di Stati -nazione forti, frontiere chiuse ai migranti, competenze tolte a Bruxelles sulla sicurezza, accordi commerciali e finanziari rivisti con quei Paesi africani e asiatici che non agevolano il rimpatrio dei loro cittadini. Per cambiare quella che il premier magiaro definisce l’Europa del...

Viktor Orban prepara il patto con Salvini per una nuova Europa : Viktor Orban prepara le fondamenta del patto con Matteo Salvini: "Non leghiamoci alla sinistra, cerchiamo un'altra strada, quella della cooperazione con la destra europea. Non sappiamo quale formazione Salvini costruirà, ma speriamo riesca a crearne una forte". In un' intervista alla Stampa, primo ministro ungherese e leader del partito Fidesz spiega: "Il Ppe deve collaborare con questa destra europea. Non è un segreto che io ...

Matteo Salvini "sotto assedio" - retroscena : "Lega a pezzi - Maroni sta preparando l'esercito" : Fuoco amico su Matteo Salvini. Il leader della Lega non si aspettava l'uscita, molto dura e polemica, di Roberto Maroni che sul caso di Armando Siri ha colpito al cuore il partito. "Il vero problema è Giancarlo Giorgetti", ha spiegato il leghista ex ministro degli Interni ed ex governatore della Lom

Amministrative : Salvini - 'il prossimo che prepara gli scatoloni è Orlando' : Bagheria (Palermo), 25 apr. (AdnKronos) - "Orlando chi? Non conosco Orlando. Chi è? Boh". Così il ministro Matteo Salvini a Bagheria (Palermo), rispondendo ad alcuni simpatizzanti che hanno inveito contro il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. E poi ha aggiunto: "Il prossimo che prepara gli scatolon

Matteo Salvini - la telefonata intercettata al big leghista : 'Preparati - a ottobre si vota' : Arriva dalla Sicilia l'indiscrezione sul futuro del governo Conte e sulla tenuta del patto Lega-M5s. Che l'esecutivo abbia i giorni contati, lo si intuisce dagli scontri ormai diventati violentissimi ...

Il figlio di Arata assunto da Giorgetti. Il M5S chiede a Salvini di chiarire. La Lega : "E' persona preparata" : La vicenda del sottosegretario della Lega indagato si ingarbuglia ancora di più con la notizia dell'assunzione del figlio dell'imprenditore Paolo Arata

DIETRO LE QUINTE/ Salvini prepara il nuovo governo con Meloni-Toti : Salvini non ne perdona una ai 5 Stelle. Si avvicina il nuovo "destracentro" Toti-Meloni che potrebbe permettergli di mollare Di Maio

Salvini si prepara a lanciare alleanze populiste : Salvini si prepara a lanciare alleanze populiste Il leader italiano di estrema destra si propone di riunire partiti che condividono le stesse idee prima delle elezioni europee. Lunedì il partito italiano della Lega di estrema destra ospiterà una conferenza in cui cercherà di corteggiare il partito al governo in Polonia e altri paesi nel tentativo […] More

SCENARIO/ Di Maio e Salvini preparano l'arrivo della troika : L'accordo fra Tria, Salvini e Di Maio sul risarcimento ai risparmiatori truffati è stato raggiunto, ma il governo è destinato ugualmente ad avvitarsi

Congresso famiglie - Salvini attacca Di Maio : “Qui si prepara il futuro. Se questo significa essere sfigato allora lo sono” : “A qualche collega distratto di governo che pensa che qui dentro si guardi indietro dico che qui si prepara il futuro e se questo significa essere sfigato“, allora “sono orgoglioso di essere sfigato”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini intervenendo al Congresso Mondiale delle famiglie a Verona riferendosi alle parole del vicepremier Luigi Di Maio che aveva bollato come sfigati i partecipanti al ...