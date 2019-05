Rai 1 | Nunzia De Girolamo e la sua ascesa inarrestabile | Che programma le

Retroscena Blogo : Nunzia De Girolamo verso la conduzione di Linea Verde estate in prima serata su Rai1 : Altra novità in arrivo nel palinsesto estivo di Rai1. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, Linea Verde dovrebbe approdare in prima serata nel mese di agosto 2019. Alla conduzione delle quattro puntate speciali del programma che da oltre mezzo secolo racconta l'agricoltura italiana e le sue eccellenze dovrebbe esserci, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, Nunzia De Girolamo. Per l'ex parlamentare, che dal 2013 al 2014 è stata ...

La Vita in Diretta - bomba di Nunzia De Girolamo : "Io solo in prima classe" - clamorosa offerta dalla Rai? : Non solo Ballando con le Stelle, per Nunzia De Girolamo, che nella sua parentesi televisiva ha anche preso parte a Non è l'arena di Massimo Giletti su La7. La Diretta interessata, infatti, lascia intendere che presto potrebbe... condurre in Rai. La domanda, a La Vita in Diretta, è di Anna Pettinelli

Nunzia De Girolamo dopo Ballando conduttrice in Rai? La dichiarazione : Nunzia De Girolamo pronta per diventare conduttrice? “Io gioco in prima classe” L’ex parlamentare Nunzia De Girolamo è sicuramente uno dei concorrenti di Ballando con le stelle che in questa edizione sta lasciando il segno. dopo l’ultimo appuntamento del dance show condotto da Milly Carlucci, è intervenuta a La Vita in Diretta in collegamento telefonico per […] L'articolo Nunzia De Girolamo dopo Ballando conduttrice ...

Ballando con le stelle - l’esibizione di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro : lo slow fox sulle note di “Donne” : Il sabato sera di Rai Uno è stato dominato ancora una volta dominato da Ballando con le stelle. L’esibizione di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, che hanno ballato uno slow fox sulle note di Donne di Zucchero ha scatenato l’ennesima polemica con la giudice Selvaggia Lucarelli L'articolo Ballando con le stelle, l’esibizione di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro: lo slow fox sulle note di “Donne” proviene da Il ...

Nunzia De Girolamo bersagliata : Raimondo Todaro sbotta contro i giudici : Troppe critiche per Nunzia De Girolamo a Ballando con le Stelle: Raimondo Todaro si arrabbia Non c’è pace per Nunzia De Girolamo a Ballando con le Stelle. Anche nella sesta puntata del varietà di Rai Uno l’ex parlamentare è stata duramente criticata per la sua esibizione in coppia con Raimondo Todaro. I due, che si […] L'articolo Nunzia De Girolamo bersagliata: Raimondo Todaro sbotta contro i giudici proviene da Gossip e Tv.

NUNZIA DE GIROLAMO E RaiMONDO TODARO/ Vs giuria : 'Ascolto solo la Smith' - Ballando - : NUNZIA De GIROLAMO e RAIMONDO TODARO hanno vinto la scorsa puntata di Ballando con le stelle 2019, nonostante le difficoltà fisiche.

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro contro la giuria : caos a Ballando : Ballando con le stelle: Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo si scontrano con la giuria Votazione decisamente movimentata quella dell’esibizione di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro nella sesta puntata di Ballando con le stelle. Dopo aver ballato in pista, infatti, i due si sono sottoposti, come da regolamento, al giudizio di Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Né Nunzia né Raimondo, ...

Raimondo Todaro urla contro Nunzia De Girolamo/ 'Da bimba nemmeno usavi l'Hula Hop?' : Nunzia De Girolamo completamente scatenata nella prova Hula Hoop di Ballando con le Stelle. L'ex deputata di Forza Italia si lascia andare in pista.

Raimondo Todaro e Nunzia a Vieni da me : il retroscena su Ballando : Nunzia De Girolamo a Vieni da me: “Sono a Ballando con le stelle dopo anni complessi…” E’ stata la volta di Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo nella puntata di Vieni da me di oggi, martedì 30 aprile 2019. Ospitati dalla padrona di casa Caterina Balivo, i due protagonisti di Ballando con le stelle 2019 nel seguitissimo programma del pomeriggio di Rai1 hanno avuto modo di mettere i puntini sulle “i”, dopo una ...

Raimondo Todaro torna dall'infermeria e balla nonostante il malore : l'esibizione con Nunzia De Girolamo vince il tesoretto : ha fatto preoccupare i fan di durante l'ultima puntata , quella di sbato 27 aprile. Il ballerino in coppia con Nunzia De Girolamo si è sentito male in diretta ed è stato costretto a lasciare la Sala ...

Ballando con le stelle - Nunzia De Girolamo a rischio forfait con Raimondo Todaro : ecco cosa è successo : Nunzia De Girolamo pronta a tutto per non dare forfait nella puntata di stasera, sabato 27 aprile 2019, di Ballando con le stelle. L’ex ministra, infatti, ha rischiato seriamente di non potersi esibire nella puntata di stasera su RaiUno e anche Raimondo Todaro, il ballerino che la guida e l’accompagna nelle varie sfide, non è al meglio. ecco cosa è successo negli ultimi giorni, con una lunga serie di imprevisti occorsi alla coppia in ...

Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo si sentono male in diretta : Ballando con le stelle: Raimondo Todaro ha un abbassamento di pressione in diretta Momenti di paura nella puntata di Ballando con le stelle di stasera, sabato 27 aprile 2019: quando si sarebbero dovuti esibire, Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo hanno chiesto di rimandare la loro entrata sulla pista da ballo, per via delle loro condizioni di salute. Raimondo Todaro, visibilmente pallido in viso, durante il collegamento con la sala delle ...

