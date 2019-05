ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Si apre di fatto una guerra tra le righe tra Minoe il Calcio Napoli, più propriamente con il presidente Aurelio Deche da Madrid, come riporta il CorSport, ha tenuto a precisare sul presunto rinnovo di Insigne: “Non aspetta un incontro con me e nemmeno un rinnovo, al massimo un prolungamento. Se vuole rimanere con noi a vita allora ce lo dice e noi facciamo un’eventuale discussione su come tenerlo” Una differenza sottile, quella sottolineata dal presidente (rinnovo o prolungamento?) che sembra il primo atto di un rapporto che si annuncia mediaticamente succulento. L’obiettivo di, come riportava ieri il Mattino, è spuntare un leggero ritocco di ingaggio, dai 4,6 milioni attuali a stagione a 5,5 o 6 milioni. Soprattutto, il procuratore vorrebbe avere maggiore libertà di movimento sulle collaborazioni commerciali al di fuori di quelle previste dalla policy del ...

napolista : Preparate i popcorn, comincia la battaglia #Raiola - #DeLaurentiis #Insigne #Napoli - ilNapolista - SSCNapoliNews : Preparate i popcorn, comincia la battaglia Raiola – De Laurentiis - AstridMune : Accomodatevi per bene, bevete la tisana, preparate i popcorn, fate pipì durante la pubblicità perchè queste si prendono per i capelli. #gf16 -