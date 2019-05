Playoff NBA | Enes Kanter ' alle prese' con il ramadan chiede consiglio a Olajuwon

Nba - semifinali Playoff : Toronto e Denver vincono gara 5 : NEW YORK, Stati Uniti, - Toronto e Denver vincono gara-5 delle semifinali play-off e si guadagnano il primo match-point per le rispettive finali di Conference. I Raptors regolano davanti ai propri ...

VIDEO Playoff NBA 2019 : i Toronto Raptors non lasciano scampo ai 76ers e avvicinano la finale a Est : I Toronto Raptors vincono in scioltezza 125-89 gara-5 delle semifinali della Eastern Conference contro i Philadelphia 76ers portandosi 3-2 nella serie. Tutto il quintetto dei canadesi chiude in doppia cifra: Pascal Siakam segna 25 punti, Kawhi Leonard 21 con 13 rimbalzi, Kyle Lowry 19, Danny Green 19 e Marc Gasol 11. I 36 punti di margine per Toronto segnano la più larga vittoria della loro storia nei Playoff. Per i Sixers ci sono 22 punti di ...

VIDEO Playoff NBA 2019 : i Denver Nuggets schiantano Portland e volano 3-2 nella serie : Gara-5 è per definizione una “pivotal game” perchè indirizza la situazione in una direzione oppure nell’altra. I Denver Nuggets nelle semifinali della Western Conference hanno schiantato per 124-98 i Portland Trail Blazers portandosi sul 3-2 nella serie e ora sono ad una sola vittoria dalle finali ad Ovest. Ancora una grande prova per Nikola Jokic con 25 punti, 19 rimbalzi e 6 assist, mentre Paul Millsap ne aggiunge 24. Per ...

Nba - Playoff : Toronto travolge Philadelphia - tutto facile per Denver : Due vittorie travolgenti. I Toronto Raptors dominano in gara-5 contro i Philadelphia 76ers all'Air Canada Centre e si portano sul 3-2 nella serie grazie a un'ottima prova di squadra, che vale il 125-...

Playoff NBA - a Denver non c'è partita : i Nuggets battono i Blazers in gara-5 : Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 124-82 Nikola Jokic è ancora una volta il trascinatore in casa Nuggets, nel successo che regala a Denver di nuovo il vantaggio nella serie, mantenendo il fattore ...

Basket - NBA Playoff 2019 : larghe vittorie per Toronto su Philadelphia e Denver su Portland : Due le partite giocate nella notte dei Playoff NBA. Lanciati da un decisivo parziale di 37-17 nel secondo quarto i Toronto Raptors si aggiudicano tra le mura amiche per 125-89 gara-5 delle semifinali di Eastern Conference sui Philadelphia 76ers portandosi 3-2 nella serie e ora, battendo i rivali in gara-6 nella notte tra giovedì e venerdì, potranno tornare nelle finali a Est come accadde nel 2016, quando furono sconfitti in sei partite dai ...

Basket - NBA Playoff 2019 : larghe vittorie per Toronto su Philadelphia e per Denver su Portland : Due le partite giocate nella notte dei Playoff NBA. Lanciati da un decisivo parziale di 37-17 nel secondo quarto i Toronto Raptors si aggiudicano tra le mura amiche per 125-89 gara-5 delle semifinali di Eastern Conference sui Philadelphia 76ers portandosi 3-2 nella serie e ora, battendo i rivali in gara-6 nella notte tra giovedì e venerdì, può tornare nelle finali a Est come accadde nel 2016, quando furono sconfitti in sei partite dai Cleveland ...

Playoff NBA – Toronto asfalta Philadelphia e scappa avanti nella serie - Jokic regala il 3-2 a Denver su Portland : I Raptors e i Nuggets si impongono in Gara-5 su Philadelphia e Blazers, portandosi momentaneamente sul 3-2 nella serie Denver e Toronto mettono il naso avanti nelle semifinali di Conference, superando nettamente in Gara.5 rispettivamente Portland e Philadelphia. Successo schiacciante per i Nuggets che, trascinati da un super Jokic, non lasciano scampo ai Blazers stendendoli con il pesante punteggio di 124-98. Il giocatore serbo mette a ...

Playoff NBA : Toronto non è solo Leonard - travolge Philadelphia e si porta sul 3-2 : Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 125-89 Per una volta, non ha dovuto fare tutto da solo, o quasi,. Kawhi Leonard chiude con 21 punti e 13 rimbalzi una partita dominata dai Raptors sin dalla palla a ...

Playoff NBA : Kyle Lowry - l'incontro chiarificatore con Ujiri e le difficoltà sul parquet : Kawhi Leonard sarà anche diventato il giocatore più determinante dell'ultima verso dei Raptors, ma Kyle Lowry per mesi non ha fatto altro che rimuginare su quanto accaduto al suo amico DeMar DeRozan - ...

NBA Playoff - Denver-Portland : gara-5 alle 4.30 su Sky Sport - la rivincita dell'ex Barton : Magari anche in gara-5, in diretta dalle 4.30 su Sky Sport NBA con il commento di Paola Ellisse e Matteo Soragna. IL RIASSUNTO DELLA SERIE Serie A >voce 1 voce 2 Playoff NBA, semifinali di Conference:...

Playoff NBA – Golden State Warriors - DeMarcus Cousins vuole rientrare : “non voglio restare fuori - ci sarà un lieto fine” : DeMarcus Cousins vuole rientrare prima che finiscano i Playoff: il centro di Golden State lotta contro il tempo per un recupero lampo Dopo appena due partite, per altre le prime due della sua carriera ai Playoff, DeMarcus Cousins ha subito un grave infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto ad un lungo stop. Nonostante i Golden State Warriors non lo abbiano dato come ‘fuori per l’intera parte restante di ...

Playoff NBA - DeMarcus Cousins ha recuperato dall'infortunio : ci sarà contro Houston? : Per farlo continuerò a lavorare senza tenere conto di quello che il mondo dice di me. Ci sono davvero troppe opinioni in giro, tutti si sentono in diritto di poter dire la loro. Magicamente sono ...

Basket Nba - semifinali Playoff : Harden spinge Houston - Milwaukee vede la finale a Est : NEW YORK - Torna in equilibrio la semifinale playoff di Western Conference fra Houston e Golden State, mentre a Est mette una seria ipoteca sul posto in finale Milwaukee, adesso avanti per 3-1 su ...