Palermo-Cittadella | l’iniziativa in vista del prossimo match

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ultimi minuti validi per il campionato di Serie B, ilsi gioca le ultime chance di promozione. Sono stati venduti oltre 12 mila biglietti in due giorni. Già all’apertura dei botteghini presenti tanti tifosi. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del gruppo Arkus Network è arrivato un annuncio importante: l’incasso sarà devoluto in beneficenza. “Vogliamo dare un segnale sociale forte – dice il direttore generale Fabrizio Lucchesi – al netto delle quote organizzative e della quota che spettera’ al, abbiamo deciso di destinare l’incasso in beneficenza. Un segnale di coinvolgimento e partecipazione che chi verra’ a vederci potra’ dare al tessuto sociale cittadino. Non abbiamo ancora deciso a chi devolveremo la somma. Ma con grande trasparenza lo diremo, pubblicando copia del bonifico sul nostro sito ...

