Napoli | 80 milioni dai giocatori in prestito

Napoli - ecco il tesoretto per il mercato : 80 milioni subito disponibili : Secondo la Gazzetta dello Sport : 'C'è un tesoretto che il Napoli ha sparso un po' in giro per l'Italia. Un fondo sostanzioso, che si aggira intorno agli 80 milioni di euro, ed è costituito dal valore di alcuni giocatori che ...

'Napoli-Betis - sfida per Perez' - ma il Newcastle vuole 20 milioni : Ayoze Perez, classe 1993, sembra essere ormai dichiaratamente uno dei papabili obiettivi di mercato per Cristiano Giuntoli ed il Napoli. Il calciatore spagnolo, scoppiato definitivamente quest'anno ...

Napoli - danno erariale da 30 milioni : nei guai 9 dirigenti del Demanio : Roma, 8 mag., askanews, - Al termine di una complessa attività d'indagine delegata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, i Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno ...

Ex rifugi e cave a Napoli - danno erariale da 29 milioni : La Capaldo Costruzioni avrebbe poi veduto il multisala alla società Gamas la quale ha successivamente concesso il cinema in locazione alla Sistema Spettacoli srl di Giuseppe Caccavale'. Per il garage ...

Pasqualin : Lozano andrà al Napoli - ma il PSV vuole 40 milioni : AdnKronos – Pasqualin: Icardi andrà all’Atletico Madrid e in nerazzurro al posto dell’argentino potrebbe arrivare Duvan Zapata. «Ci sarà un bel valzer di attaccanti, quello più interessante è Zapata che serve all’Inter che lo ha messo nel mirino. Il prezzo dovendolo pagare alla Sampdoria sarà non meno di 45 milioni. Credo che Zapata possa finire all’Inter a colmare il vuoto che lascerà Icardi» Barella? «Credo che ...

LOZANO AL Napoli?/ Calciomercato - intesa col giocatore Psv : operazione da 45 milioni : Hirving LOZANO al NAPOLI? C'è l'accordo con il giocatore e con Mino Raiola per regalare l'esterno del PSV a Carlo Ancelotti.

Napoli - Ancelotti : 'Non mi spiego la contestazione. Il giocatore da 10 milioni all'anno non può arrivare' : Carlo Ancelotti, dopo la vittoria sul Frosinone, parla del clima di contestazione al suo Napoli. ' Perché si respira questa negatività nei confronti di una squadra che si sta consolidando? ...

Napoli - Ancelotti sorpreso dalla contestazione : “va chiarito che non arriverà un giocatore da 10 milioni di stipendio” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo la vittoria di Frosinone, soffermandosi sulla contestazione dei tifosi Il Napoli vince a Frosinone, ma scoppia la contestazione dei tifosi azzurri, inviperiti per la stagione alquanto anonima compiuta dalla propria squadra. Alfredo Falcone – LaPresse Carlo Ancelotti prova a guardare avanti, soffermandosi prima sulla partita per poi analizzare la nota dolente: “tra gli obiettivi di ...

Napoli - dopo i crolli e l'evacuazione arrivano 80 milioni di euro per il complesso degli Incurabili

Con Ancelotti la rosa del Napoli vale 74 milioni in più : Settantaquattro milioni. Di tanto la rosa del Napoli ha visto accrescere il proprio valore di mercato con Carletto Ancelotti alla sua guida. A dirlo è Transfermarkt, il principale sito di analisi di mercato europeo che “regala” alla società di De Laurentiis un +15% dall’arrivo di Ancelotti all’odierna giornata di campionato per un valore della rosa di 563 milioni. Juve a parte, la cui valutazione della rosa è di 782,50 ...

Napoli - rifiutati 75 milioni di euro a gennaio per Allan : Napoli, rifiutati 75 milioni di euro a gennaio per Allan Mercato Napoli Allan| Come vi stiamo raccontando in queste ore il Napoli sembra pronto a concentrarti in gran parte sulla prossima sessione estiva del calciomercato. Non solo per quanto riguarda i possibili acquisti, ma anche inerentemente ad eventuali cessioni. Una di queste poteva essere quella di Allan al Paris Saint Germain. Il centrocampista brasiliano con ogni probabilità, come ...

Napoli : da Mertens a Verdi e Insigne - la rosa vale 70 milioni in meno : Resterà, probabilmente, il secondo posto a sostenere il primo anno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Un qualcosa di dignitoso, certo, anche se nella passata estate, intorno al suo nome, fu ...

Napoli - ospedale Incurabili : la Regione stanzia 80 milioni : La Giunta Regionale, nella seduta di oggi, ha programmato la dotazione finanziaria di 80 milioni di euro a favore del 'Programma di consolidamento e restauro del Presidio Ospedaliero 'Santa Maria del ...

