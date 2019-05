Milano | orrore e gelosia | fidanzata sfregia il suo uomo con l' acido

Milano - l'orrore del vicino contro la nonnina : i cani lo irritano - sfregia l'anziana con l'acido : Orrore alle porte di Milano. Un 65enne è stato arrestato dai carabinieri per aver gettato acido contro la vicina 79enne e i suoi due cani al termine di una lite avvenuta in una palazzina di Buccinasco (Milano). Il pensionato, che ha precedenti, era infastidito dagli animali: così ha suonato alla por

Milano - orrore sudamericano : accoltellato a una festa - smembrato con l'accetta e bruciato : chi sono le bestie : È stato ucciso con una coltellata alla gola e poi smembrato con un'accetta l'uomo ritrovato morto e fatto a pezzi in un cassonetto dei rifiuti di un palazzone popolare di via Cascina dei Prati, in zona Bovisasca a Milano. Da quanto hanno ricostruito gli investigatori della Squadra Mobile e i pm di M

Orrore a Milano : ritrovato corpo decapitato e carbonizzato - la vittima forse è una donna : E' giallo a Milano. Ieri sera, poco dopo le 22, i vigili del fuoco in seguito ad un intervento alla Bovisasca (quartiere della zona nord, appartenente al Municipio 9) hanno rinvenuto un cadavere decapitato e carbonizzato. Secondo le prime frammentarie informazioni, il corpo sarebbe stato fatto a pezzi. Al momento, gli investigatori indagano per stabilire l'identità della vittima (ancora non si sa se si tratti di uomo o una donna) e la dinamica ...

Orrore a Milano - trovato corpo smembrato e carbonizzato : Orrore nella periferia nord di Milano, dove è stato ritrovato un corpo carbonizzato e privo di testa e arti. Il cadavere è ancora senza un nome e per il momento non si sa neanche se si tratti di un uomo o di una donna. Sono stati i Vigili del fuoco a fare la macabra scoperta, perché intervenuti per spegnere un incendio in via Cascina dei Prati, nel quartiere della Bovisasca, a poca distanza dal Parco Walter Chiari. La chiamata ai pompieri è ...

Orrore a Milano - trovato cadavere carbonizzato e decapitato : Il corpo è stato notato dai vigili del fuoco intervenuti in via Cascina dei Prati per spegnere un rogo doloso