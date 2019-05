firenze.repubblica

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Come promesso, si sono incontrati: i vertici della, ex Pignone, con i ventunodalla Cassazione a risarcire oltre 90 mila euro alla multinazionale dei servizi petroliferi per ...

firenzesulweb : Massa, la proposta di BhGe ai 21 operai condannati: 'Devolvete il 20% in beneficienza' - rep_firenze : Massa, la proposta di BhGe ai 21 operai condannati: 'Devolvete il 20% in beneficienza' [news aggiornata alle 20:38] -