LG V50 ThinQ 5G esordirà sul mercato il 10 maggio

Il team di LG ha annunciato ufficialmente che le vendite di LG V50 ThinQ 5G inizieranno venerdì 10 maggio in Corea del Sud.

Mentre LG spera in LG V50 ThinQ 5G per rilanciare le Vendite, Samsung si consola con i dati della serie Galaxy S10 e punta sulla serie Galaxy A.

Dovranno aspettare gli utenti che pensavano di acquistare a stretto giro il top di gamma LG V50 ThinQ 5G, atteso per il mercato coreano il 19 aprile ad un prezzo di poco inferiore ai 1000 euro (rispetto al cambio valuta attuale). È stato proprio il produttore a darne l'annuncio, palesando la necessità di un altro po' di tempo per perfezionare la nuova tecnologia di rete.

Annunciato ufficialmente lo scorso 24 febbraio, LG V50 ThinQ 5G è il primo smartphone della società coreana ad abbracciare l'innovativa tecnologia 5G. Il top di gamma sarebbe dovuto arrivare in Corea il 19 aprile, ad un prezzo di poco meno del corrispettivo di 1.000 euro. Purtroppo, LG ha appena annunciato che il device subirà un ritardo: la società ha ancora bisogno di tempo

LG ricorda agli utenti che LG V50 ThinQ 5G porterà l'intelligenza artificiale a un nuovo livello, con servizi cuciti a misura di utente.