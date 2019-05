La causa dei rallentamenti dei Google Pixel 3 è Benessere digitale

Ciclone Fani - impatto devastante in India : distruzione a causa dei venti e onde altissime [FOTO e VIDEO] : Le autorità in India hanno ordinato una grande evacuazione in preparazione del landfall del devastante Ciclone Fani, avvenuto tra le 8 e le 10 (ora locale) di oggi. Il Ciclone ha attraversato la costa di Orissa, nei pressi di Puri, che risulta la città più colpita. Al momento del landfall, Fani è stato classificato come una tempesta ciclonica estremamente forte con venti di 180-190km/h e raffiche di 240km/h, equivalenti a quelle di un uragano di ...

Problemi nel matchmaking di Anthem a causa della diminuzione dei giocatori : Che Anthem sia ormai entrato in un limbo è un dato di fatto. Tra ritardi nei nuovi contenuti, bug e quant'altro, il titolo di BioWare sta prendendo una brutta piega.Nonostante le rassicurazioni degli sviluppatori per quanto riguarda nuovi aggiornamenti che correggerebbero una serie di Problemi al gioco, gli utenti stanno a poco a poco perdendo interesse.Come riportato da Forbes, Anthem ha un matchmaking per ogni tipo di attività, ma nonostante ...

Amici 18 : l'account Twitter è stato sospeso forse a causa di una protesta dei fan di Tish : A circa 24 ore dalla quinta puntata serale di Amici, il programma deve fare i conti con un episodio piuttosto insolito che è andato in scena ieri sera sul web. l'account Twitter ufficiale del talent show, infatti, è stato sospeso dai "piani alti" per motivi ancora non chiari: l'ipotesi più accreditata è quella di una la protesta messa in atto dai tanti fan di Tish a bloccare, seppur temporaneamente, il profilo della trasmissione seguito da quasi ...

Cosa causa il cancro ai polmoni dei non fumatori - : I ricercatori dell'University College di Londra hanno trovato le cause del cancro ai polmoni dei non fumatori, riporta il Journal of the Royal Society of Medicine. Secondo gli scienziati, è l'effetto ...

Lo scioglimento dei ghiacciai in Antartide ha causato la morte di migliaia di cuccioli di pinguino : ... per lo più cuccioli; ed è stata cancellata dalla mappa la colonia della Baia di Halley, la seconda più grande al mondo. Nei momenti migliori la popolazione di pinguini di Brunt era costituita da 25 ...

Boeing ha perso il 13 per cento dei ricavi nel suo ultimo trimestre - anche a causa dei problemi con i 737 MAX : Boeing ha diffuso i dati finanziari sul suo ultimo trimestre e ha annunciato di avere perso il 17 per cento dei ricavi, rispetto all’anno precedente, anche a causa dei seri problemi con i suoi 737 MAX, coinvolti in due incidenti aerei

Il Papa : "Porte chiuse per migranti a causa dei calcoli politici" : Al Colosseo il rito principale del Venerdì Santo, trasmesso in mondovisione. I testi delle meditazioni affidati a suor Eugenia Bonetti

Valle D’Aosta : la Giunta approva risarcimenti dei danni causati dal lupo : Dal Governo regionale della Valle d’Aosta arrivano nuove disposizioni per l’ottenimento dei risarcimenti per i danni causati dal lupo al bestiame e del contributo per le spese sostenute dagli allevatori per l’adozione delle misure di prevenzione proposte dall’Amministrazione regionale, nell’ampio programma di iniziative poste in essere dall’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale, per affrontare con il giusto ...

I prezzi delle prossime console potrebbero aumentare - a causa della guerra dei dazi fra America ed Europa : Brutte notizie per i giocatori di tutta Europa (italiani compresi), sembra infatti che le prossime generazioni di console potrebbero subire un incremento di prezzo, a causa della guerra dei dazi in corso fra America ed Europa. Considerando che la next gen potrebbe essere abbastanza costosa, questo spauracchio arriva proprio in un brutto momento.Come riporta VG247, se gli Stati Uniti dovessero confermare le nuove tasse di 11 miliardi di dollari ...

La casa (reale) dei Flintstones finisce al centro di una causa : La Flintstones House è una vera e propria istituzione in California, con tanto di pagina Wikipedia dedicata: situata sulle colline della cittadina di Hillsborough, a una ventina di miglia da San Francisco, questa curiosa struttura è stata progettata da William Nicholson nella seconda metà degli anni ’70, e per le sue forme decisamente inconsuete è stata immediatamente collegata con il celebre cartone animato di Hanna-Barbera. Ora, però, ...

Culla Fisher-Price pericolosa per i bambini - l’associazione statunitense dei pediatri lancia l’allarme : “Non usatela - ha causato 32 morti” : “Va ritirata dal mercato, ha causato la morte di 32 bambini”. Questo l’allarme lanciato dall’American Academy of pediatrics che “invita i genitori a smettere di usare il prodotto immediatamente”. Si tratta del Fisher-Price Rock ‘n Play Sleeper, un seggiolino che dovrebbe servire a mettere in sicurezza i bambini mentre giocano o riposano. L’associazione dei pediatri, in accordo con la Consumer ...

Eva Riccobono : euro Ho avuto dei complessi a causa della r moscia euro : Eva Riccobono , ex top model oggi attrice molto richiesta da cinema e teatro, ha la fama di essere algida e un po' snob. In realtà la bella siciliana ha una carica di energia inusuale e oggi ha ...

