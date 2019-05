Incredibile valzer di panchine | è corsa a due per Conte | nuovo allenatore per Milan e

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019)PANCHINA – Il campionato di Serie A è arrivato nella fase finale, gran parte degli obiettivi delle squadre sono stati raggiunti, bisogna solo decidere gli ultimi posti per l’Europa e la terza squadra retrocessa nel campionato di Serie B. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione e sta per prendere il via undi. Partiamo da Antonio, sembrano due le certezze: il ritorno in Italia ed il no della Roma. Il corteggiamento dei giallorossi è stato molto importante ma l’ex Ct della Nazionale ha rifiutato la proposta, questione di motivazione ma soprattutto di obiettivi, la Roma non può garantirgli un progetto vincente nell’immediato. Ecco perchè l’Inter ha la strada spianata ed un solo ostacolo verso l’accordo con: la Juventus. Sì perchè è previsto per i prossimi giorni l’incontro tra Agnelli ...

