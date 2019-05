Guida autonoma - Robotaxi Waymo al via a Phoenix con Lyft

Parco Valentino 2019 - a Torino 40 marchi - auto a Guida autonoma e sfilata di Formula 1 : ... dice Alberto Sacco, assessore al Turismo e al Commercio del capoluogo: 'A partire dagli alberghi e dai negozi , che sono i primi a beneficiare delle ricadute sull'economia della città che un evento ...

Guida autonoma - via libera dal Ministero dei Trasporti per i test su strada in Italia : L’ultimo atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dà ufficialmente avvio alle sperimentazioni dei veicoli dotati di autopilota sulle strade pubbliche del nostro Paese: infatti, la Direzione generale Motorizzazione del Mit ha rilasciato l’autorizzazione ai test su strada pubblica del primo veicolo self driving. Il via libera arriva dopo l’avallo da parte dell’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road, espresso ...

Mit - ok a Guida autonoma su strada : 22.02 Ha preso il via ufficiale la sperimentazione dei veicoli automatici su strada pubblica in Italia. La Direzione Generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato oggi l'autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica del primo veicolo a guida autonoma in Italia. E' il primo via libera del Mit dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso dall'Osservatorio tecnico di supporto per le ...

Auto a Guida autonoma - il ministero autorizza la prima sperimentazione su strada pubblica. Primi test a Torino e a Parma : Arrivano le Auto a guida Autonoma in Italia. Lo ha deciso la Direzione generale Motorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha rilasciato oggi l’Autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica. Si tratta del primo via libera del ministero dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road. Entusiasta il ministro Danilo Toninelli che ha commentato: ...

Al via le auto a Guida autonoma anche sulle strade italiane : Luca Sablone C'è l'ok da parte del Ministero: ecco tutti i dettagli sulla prova dell'auto autonoma sulle strade pubbliche italiane Via alle sperimentazioni di veicoli automatici su strada pubblica in Italia. Lo ha annunciato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul relativo sito ufficiale, comunicando dunque l'ok al test del primo veicolo a guida autonoma nel nostro Paese. La Direzione generale Motorizzazione ne ha ...

Smart Road - dal Mit primo sì ai veicoli a Guida autonoma su strada : Smart Road, si parte . La Direzione generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti rilasciato oggi l' autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica del ...

Mit rilascia prima autorizzazione a Guida autonoma su strada : La Direzione generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato oggi l'autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica del primo veicolo a guida autonoma in Italia. Si tratta - informa il Mit in una nota - del primo via libera del Ministero che arriva dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso da parte dell'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road. Con questo atto formale si da' ...

Ministero dei Trasporti dà la prima autorizzazione per la Guida autonoma su strada : La Direzione generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato oggi l’autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica del primo veicolo a guida autonoma in Italia.Si tratta del primo via libera del Ministero dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road. Lo rende noto il Mit, sottolineando che con questo atto formale si ...

Auto - prima autorizzazione a Guida autonoma su strada in Italia : Roma, 7 mag., askanews, - prima Autorizzazione del ministero dei trasporti per sperimentare su strada un veicolo a guida Autonoma. La direzione generale Motorizzazione del ministero 'ha rilasciato l'...

Auto del futuro : la Guida autonoma le trasformerà in salotti o - perché no - in uffici : Auto del futuro, si guideranno da sole e saranno super intelligenti, accoglieranno i passeggeri trasformando l’abitacolo a secondo delle esigenze Da qualche anno a questa parte i must che sembrano guidare nel futuro l’Automotive sono essenzialmente due, “motori ecologici” di ogni tipo e, neanche a dirlo, la “guida Autonoma“.Le più rinomate aziende e le nuove start-up stanno investendo miliardi nella ...

Un nuovo radar migliora la vista delle auto a Guida autonoma : Il radar, studiato fin dai primi del '900, è stato definitivamente sviluppato durante la Seconda Guerra Mondiale per l'intercettazione a distanza degli aerei nemici. Utilizza onde elettromagnetiche ...

Tassista batte robotaxi : nella Guida autonoma i conti non tornano ancora : Marx, Karl, aveva ragione: senza lavoratori da sfruttare, il capitalista non guadagna. O, per dirla in altro modo, è difficile sfruttare un robot. E' la inattesa conclusione, a cui arriva uno studio ...

Guida autonoma - Leonardo da Vinci l’aveva già immaginata oltre 500 anni fa : Leonardo Da Vinci, genio per antonomasia, continua a meravigliare anche a 500 anni dalla sua scomparsa: con le sue idee mai troppo rinascimentali e anzi già futuristiche; con il suo estro miracoloso, che solo nel Cinquecento lo aveva portato a immaginare un modo per far volare l’uomo. Ecco, figurarsi che non avesse già pensato a farlo spostare “autonomamente” su strada… Proprio l’automobile, termine la cui etimologia riporta al ...

Guida autonoma - 'l'automobile' di Leonardo da Vinci : La prima 'automobile' - cioè un veicolo capace di muoversi da solo senza sistemi di propulsione esterna, come la spinta o il traino di animali o uomini - è stata concepita e progettata esattamente 541 ...