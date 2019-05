Governo | Siri fuori Conte lo revocaMa niente crisi Salvini | si va avanti

Conte ha deciso : revocata la delega a Siri. Il sottosegretario leghista fuori dal Governo : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca, a quanto si apprende, è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto....

Revocato incarico Siri - fuori da Governo : 12,47 Il sottosegretario Siri, indagato per corruzione, è fuori dal governo. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri che si è appena concluso.

Caso Siri - oggi il sottosegretario leghista sarà estromesso dal Governo : Nel Consiglio dei Ministri di oggi il primo ministro Giuseppe Conte proporrà la revoca di Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione il cui Caso ha diviso l'esecutivo. Se si dovesse arrivare ad un voto, il Movimento Cinque Stelle avrebbe la maggioranza, ma una conta significherebbe mettere a verbale una crisi di governo profonda.

Il Governo alla resa dei conti sul caso Siri | Conte non arriverà fino al voto nel Cdm : Come annunciato qualche giorno fa, il premier revocherà le deleghe al leghista finito sotto inchiesta per corruzione a meno che lui non si dimetta prima. "La Lega non arrivi alla conta, è l'ultimo appello", ha detto Di Maio.

Governo - Siri : oggi Conte ne chiede le dimissioni in Cdm : Già 15 fa i sottosegretari economici Garavaglia e Bitonci hanno consegnato al ministero dell'Economia il progetto di legge sulla flat tax, comprese le ipotetiche coperture finanziarie. Conte ha già ...

Salvini : «Spaccatura con i Cinque Stelle - non solo su Siri. Ma Governo va avanti» : Il vicepremier e leader del Carroccio attacca gli alleati ma nega un voto anticipato. Di Maio: «Ultimo appello alla Lega, faccia dimettere Siri»

La Lega non diserterà il Cdm su Siri. E Salvini non aprirà la crisi di Governo : Matteo Salvini e tutti i ministri della Lega saranno domani in Consiglio dei ministri, fanno sapere fonti leghiste, e il partito di via Bellerio porterà provvedimenti urgenti da affrontare - primo tra tutti, la Flat tax - e chiederà spiegazioni sul perché alcune leggi invece sono bloccate da mesi sebbene siano nel Contratto di governo. Al primo punto, le autonomie. Quanto al caso Siri, chi, e se, proporrà la revoca da ...

Caso Siri - Di Maio : 'Assurdo che ci sia spaccatura - non saremo noi ad aprire crisi di Governo' : 'Trovo assurdo che ci siano spaccature su un'inchiesta per corruzione' e 'spaccarsi su una battaglia che ci dovrebbe vedere uniti alla Lega è un messaggio sbagliato dato al Paese'. Così il vicepremier ...

Di Maio : “M5s rompiscatole? Salviamo faccia a istituzioni”. E su Siri : “Assurda frattura di Governo su corruzione” : “Siamo stati descritti e siamo tuttora descritti come un Movimento di rompiscatole, di esagerati su questi temi però l’emergenza esiste e riusciamo anche a fermare senza sapere cosa ci sia dietro alcuni malintenzionati”. Così il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. “Ricordo sempre che sono stati il ministero dello Sviluppo economico e i parlamentari del Movimento 5 Stelle a fermare la norma ...

Siri - Salvini : Lega in cdm contro dimissioni ma Governo avanti : Milano, 7 mag., askanews, - La Lega in consiglio dei ministri voterà contro le dimissioni del sottosegretario del Carroccio, Armando Siri, ma in caso di conta non scatterà la crisi di Governo. Lo ha ...

Salvini : «Con i 5 Stelle c’è una spaccatura - non solo su Siri Ma avanti col Governo» : Il ministro dell’Interno: «C’è una differenza di vedute sulla Tav, sull’Autonomia, sull’immigrazione. L’ultima delle cose di cui hanno bisogno gli italiani è una crisi di governo. Proseguiamo fino a fine mandato»

Governo - Salvini : «Con il M5S c'è una spaccatura - non solo su Siri. Ma si va avanti con l'esecutivo» : «Mi sembra evidente che con M5s ci sia una spaccatura e non solo su questo. C'è una differenza di vedute sulla Tav, sull'Autonomia, sull'immigrazione». Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega ...

Salvini su Siri : «Voteremo no alle dimissioni ma il Governo non cadrà» : Il ministro dell’Interno: «C’è una differenza di vedute sulla Tav, sull’Autonomia, sull’immigrazione. L’ultima delle cose di cui hanno bisogno gli italiani è una crisi di governo. Proseguiamo fino a fine mandato»

Un posto nel Governo dopo le Europee : così Matteo Salvini convincerà Armando Siri a dimettersi : Il pressing del Movimento 5 Stelle e la posizione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte "obbligano" Matteo Salvini a cedere su Armando Siri, fedelissimo ma soprattutto personaggio chiave nello scacchiere leghista. Ma il passo indietro sarà solo momentaneo: se ne riparlerà con il rimpasto di Governo, dopo le Elezioni Europee.Continua a leggere