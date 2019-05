Gazzetta | “Il Liverpool non guarda in faccia nessuno Il Barça deve reinventarsi”

ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Nessun’altra squadra, se non il, avrebbe potuto portare a termine un’impresa come quella della rimonta sul Barcellona, non nel modo in cui lo ha fatto ieri. Il commento di Alessandro de Calò sulladello Sport è tutto da leggere. “Ilè così, nonin: il vecchio Milan se lo ricorda bene. Anfield, poi, ha una mistica che attraversa la storia senza perdere un pelo della sua potenza. Mai da soli i Reds sul campo, come canta lo stadio pettinandoti la pelle d’oca”. Klopp, del resto, aveva detto, alla vigilia, che tre gol potevano essere realizzati anche in cinque minuti soltanto. Invece la sua squadra ha segnato dopo soli 7 minuti. A niente è servito Messi, per il Barcellona. “L’asso argentino toccato duro nelle prime battute ha giocato un match col cuore in gola, arretrando il raggio d’azione, per fare soprattutto ...

