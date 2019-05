Fedele a Radio Marte | “Il Napoli prenderà giovani interessanti | non arriveranno top

forzazzurri

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Enrico, procuratore è intervenuto ai microfoni diparlando della prossima campagna acquisti del. Le sue impressioni : “Campagna acquisti da 200 milioni per il? Sono numeri al Lotto. Sono valutazioni sproporzionate, come anche Sturaro a 18 milioni”.ha poi aggiunto: “Il mercato del? Ildeicome Meret, o un nuovo Fabian Ruiz, così come hanno spiegato De Laurentiis ed Ancelotti. Queste ultime gare serviranno a capire chi deve restare e chi rimanere. Sono discorsi da albergo. Chi ne sa di calcio, lo ha capito da tempo”. Leggi anche : Enzo Bucchioni a KK: “Questo calciatore vuole fortemente il, non è più un mistero” Leggi anche : SSC, seduta pomeridiana a Castelvolturno, lavoro tecnico tattico per Ancelotti, i dettagli Leggi anche: CLAMOROSO – Allegri-Juve, a breve l’annuncio ...

MondoNapoli : Fedele a Radio Marte: 'Serve chiarezza, l'obiettivo del Napoli è la qualificazione in Champions non lo Scudetto. In… - roma_magazine : RADIO MARTE - Fedele: 'Il Napoli non giocherà per lo scudetto e a giugno prenderà giovani' - petrazzuolo : RADIO MARTE - Fedele: 'Il Napoli non giocherà per lo scudetto e a giugno prenderà giovani' -