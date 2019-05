Due sorelline azzannate da pitbull

Pitbull azzanna al volto Due sorelline : gravissima la più piccola : Francesca Bernasconi La più piccola, 18 mesi, è in rianimazione, mentre l'altra, 12 anni, ha riportato ferite al braccio e al labbro. Sembra che il cane, che viveva con la famiglia, abbia attaccato senza motivo Ieri sera, in una villetta di Santhià, in provincia di Vercelli, nel Torinese, una bimba di un anno e mezzo è stata aggredita dal cane, un Pitbull, mentre si trovava in casa. Secondo le prime informazioni, sembra che ...

