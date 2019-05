Caso Siri : I vicepremier Salvini e Di Maio a Palazzo Chigi

Improbabile un voto, il presidente del Consiglio si limiterà ad acquisire i pareri dei ministri. I 5S sono in maggioranza. Il leader leghista cerca pretesto per la rottura. Ultimo appello di Diprima della riunione. Sono già ae Di, per il CdM che affronterà ildel sottosegretario leghista alle Infrastrutture, indagato per corruzione. Nel governo, i M5S chiedono le dimissioni di, al contrario della Lega. Prima dell'inizio della riunione, fonti diconfermano che non è intenzione del premier Conte chiedere un voto per le dimissioni di.(Di mercoledì 8 maggio 2019)