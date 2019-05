Bimba 18 mesi azzannata al viso da un cane nel Torinese | è grave

Pitbull aggredisce sorelline : grave Bimba di 18 mesi : Un Pitbull ha aggredito due sorelline di 12 anni e 18 mesi, ferendo in modo grave la più piccola: è accaduto ieri sera in una villetta del Vercellese. Il cane, di proprietà della famiglia, ha attaccato all’improvviso le due piccole: la sorellina di un anno e mezzo ha avuto la peggio, ed è stata trasportata con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Meno grave la sorella maggiore, che ...

Pistoia - scompare lasciando compagno e Bimba di pochi mesi - la mamma : “Aiutatemi a trovarla” : Da giorni non si hanno più notizie di Serena Zicca, 24enne di origini sarde ma da tempo residente in Toscana. La giovane donna è scomparsa improvvisamente il 12 aprile scorso quando ha lasciato l'abitazione che condivideva col compagno e la loro figlioletta di appena cinque mesi a Pistoia. Dopo aver cercato inutilmente di contattarla, la famiglia ha tentato anche di cercata autonomamente per giorni insieme ad amici e conoscenti ma ...

Gru crolla su campus Google a Seattle : 4 morti/ Video - ferita Bimba di quattro mesi : Una gigantesca gru è crollata su un campus Google in costruzione in quel di Seattle: quattro persone sono morte, ferita una bimba di 4 mesi

Bimba di tre anni tiene in vita la sorellina di due mesi dopo l’omicidio suicidio dei genitori : Una bambina di appena tre anni dopo aver assistito all'omicidio - suicidio dei genitori è riuscita a sopravvivere per tre giorni e a tenere in vita anche la sorellina, di appena due anni. La piccola è sopravvissuta per tre giorni ed ha tenuto in vita il fratellino di appena due mesi dopo l'omicidio suicidio dei suoi genitori. Il papà, David Kooros Parsa, ha assassinato la mamma, Mihoko Koike Parsa, poi si è tolto la vita e ha lasciato i due ...

Era geloso! Bimba di 16 mesi azzannata al volto dal cane di famiglia : Il cane, un esemplare di labrador di cinque anni che non aveva mai dato problemi, ha improvvisamente aggredito la piccola in casa. Fortunatamente al momento dell'accaduto era presente anche la madre della Bimba che è intervenuta evitando la tragedia. Secondo la donna, da alcune settimane l'animale si era dimostrato sempre più geloso nei confronti della piccola. Una tragedia sfiorata in un’abitazione di Sestri Ponente, nella Città metropolitana ...

Bimba di 19 mesi inghiotte un'oliva. Salvata dal padre che aveva seguito delle lezioni anti-soffocamento : Grazie alle indicazioni di un medico, ha salvato la vita a una bambina di diciannove mesi che rischiava di soffocare dopo aver ingerito un'oliva. E' successo a Giulianova. La dottoressa Franca Di ...

Bimba di due mesi muore in aereo : tragedia sul volo Kuala Lumpur-Perth : tragedia, in Australia, a bordo di un aereo A330 della compagnia malese AirAsia X. Una Bimba di due mesi è morta sul volo D7236 da Kuala Lumpur (Malesia) a Perth. Alcuni testimoni hanno...

Oristano - senegalese getta a terra la Bimba di 2 mesi : violenze anche contro la moglie : Era il 19 marzo scorso quando un senegalese 40enne residente ad Oristano, è stato condotto presso il carcere di Massama accusato di resistenza a pubblico ufficiale , ma solo in questi ultimi giorni le ...

Meningite a Milano : morta Bimba di 4 mesi/ Escluso il meningococco : niente profilassi : Meningite a Milano, una bimba di 4 mesi è morta presso la clinica De Marchi: Escluso il meningococco, niente profilassi per parenti

Meningite - Bimba 4 mesi muore per sepsi pneumococco : Una bimba di 4 mesi e' deceduta ieri alla Clinica De Marchi - Policlinico a Milano per sepsi da pneumococco. La piccola proveniva dall'ospedale di Busto Arsizio dell'Asst Valle Olona da dove, dopo i primi tempestivi accertamenti, e' stata poi trasportata d'urgenza a Milano. E' deceduta pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale. E' stata disposta l'autopsia che si e' conclusa poche ore fa. I risultati escludono una patologia da meningococco. ...

Salute - Milano : Bimba di 4 mesi deceduta per sepsi da pneumococco : Una bimba di 4 mesi e’ deceduta ieri alla Clinica De Marchi – Policlinico per sepsi da pneumococco. Lo fa sapere una nota di Regione Lombardia. La piccola proveniva dall’ospedale di Busto Arsizio dell’Asst Valle Olona da dove, dopo i primi tempestivi accertamenti, e’ stata poi trasportata d’urgenza a Milano. E’ deceduta pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale. E’ stata disposta ...

Usa - Bimba di 21 mesi malata di cancro sconfigge la malattia : la storia fa il giro del mondo : Una bellissima storia arriva dagli Stati Uniti, e precisamente dal Kentucky, dove una bambina di soli 21 mesi, il cui nome è Molly, è riuscita a sconfiggere un brutto neuroblastoma, che ormai aveva raggiunto il quarto stadio. Nonostante le speranze di vita della piccola fossero ridotte al lumicino, la sua famiglia non si è persa d'animo. La piccola ha affrontato dei cicli intensi di chemioterapia, ma il miracolo si è compiuto. Molly ha sconfitto ...

Bimba non mangia da mesi : i medici le trovano una batteria incastrata nell’esofago : La piccola è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza: da mesi non riusciva a mangiare a causa di una pila a bottone che le si era incastrata nell'esofago.Continua a leggere

Non mangia per mesi - Bimba aveva una batteria bloccata in gola : Da diversi mesi una bimba di 5 anni di Melbourne, Australia, aveva problemi a deglutire , febbre e vomito. Così i genitori hanno deciso di portarla ancora una volta in ospedale. E dopo mesi di visite, ...