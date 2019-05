Avengers | Endgame | la recensione di una mamma

Avengers : Endgame - l'incredibile trasformazione di Thor : 'Ecco perché abbiamo deciso così' : Attenzione, pericolo spoiler per Avengers: Endgame . Il capitolo finale della saga Marvel è finalmente al cinema in questi giorni, e gli spettatori che lo hanno già visto sono rimasti davvero ...

Spider-Man : Far From Home - nel nuovo trailer le conseguenze di Avengers : Endgame : http://www.youtube.com/watch?v=6IeSkg1wRLg ATTENZIONE: spoiler su Avengers: Endgame Nel nuovo trailer di Spider-Man: Far From Home si fanno sentire in modo rilevante le conseguenze degli eventi occorsi durante Avengers: Endgame. È lo stesso Tom Holland, l’attore che interpreta l’Uomo ragno, ad avvisare prima della partenza della clip d’anticipazione: chi non ha visto l’ultimo film che ha dato una svolta al Marvel ...

Avengers : Endgame Stickers offre 24 adesivi stilizzati ispirati al film da utilizzare in WhatsApp : Avengers: Endgame Stickers è un'applicazione che offre un set di 24 adesivi stilizzati ispirati al film da utilizzare nelle chat di WhatsApp, tra i quali figurano Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Hulk, Captain Marvel, Ant-Man, War Machine. L'app presenta i supereroi Marvel con le loro frasi caratteristiche in un'unica pagina con un pulsante per l'applicarli in WhatsApp L'articolo Avengers: Endgame Stickers offre 24 adesivi ...

Avengers : Endgame supera Titanic e sfida Avatar! : Avengers: Endgame – I supereroi Marvel continuano a incassare al box office cifre da capogiro in tempi record! La nuova pellicola dei Marvel Studios guadagna 2.188 miliardi di dollari e supera Titanic diventando il secondo film con l’incasso più alto nella storia del cinema. Adesso resta da battere solo Avatar di James Cameron! #AvengersEndgame Mood pic.twitter.com/8TQER3C456 — MarvelThaiFan (@Marvel_TH) ... Leggi tuttoAvengers: ...

Film più visti di sempre : «Avengers : Endgame» a un passo da «Avatar» spodesta «Titanic» - secondo : Continua, inarrestabile, la marcia di conquista dei record di Avengers: Endgame. A due settimane dall’uscita nelle sale di tutto il mondo, l’ultimo Film Marvel ha già totalizzato la cifra di 2.19 miliardi di dollari di incassi. Con questa cifra, Avengers: Endgame ha spodestato dal secondo posto Titanic (1997) nella classifica dei Film più visti di sempre. Con il passare del tempo, Endgame sembra davvero destinato a ...

Avengers : Endgame – Incassi da capogiro! Superato Titanic : Ormai è ufficiale, Avengers: Endgame è il cinecomics più visto nella storia del cinema, raggiungendo in poco più di una settimana i due miliardi di dollari nel mondo. Un successo già annunciato ?! Forse. I Marvel Studios, in questi 11 anni, sono riusciti a creare qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, un legame a dir poco unico con i propri fan e adesso, dopo ben 22 cinecomics, ne stanno raccogliendo i frutti. A poco più da una settimana ...

Avengers : Endgame - ecco i giocattoli che spoilerano il film! : ... Endgame , film campione di incassi e capitolo finale della saga degli Avengers firmata Marvel , si è presentato come il punto di svolta per tutto l'ambiente nerd e il mondo cinematografico in ...

Box Office USA 3-5 maggio : Avengers : Endgame supera i 620 milioni di dollari : Box Office 3-5 maggio USA e Italia Box Office USA Avengers: Endgame supera i 622 milioni superati i 622 milioni di dollari per Avengers: Endgame con un weekend da 148 milioni. Inutile aggiungere altri commenti. Gli altri però ci provano, non rinunciano a lanciare nuovi film, così secondo The Intruder, terzo Long Shot e quarto Uglydolls con i primi due che superano i 10 milioni. I tre film hanno catturato diversi segmenti di pubblico con Long ...