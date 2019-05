Aereo di linea finisce fuori pista durante atterraggio in Birmania, numerosi feriti

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L'incidente ha coinvolto undella compagna Biman Bangladesh Airlines, partito dall'aeroporto di Dacca, in Bangladesh, e diretto allo scalo di Yangon, in Myanmar. L', per motivi tutti da accertare, dopo aver toccato terra avrebbe sbandato sul lato sinistro delladifinendo la sua corsa sull'erba.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...