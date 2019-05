Nicola Zingaretti in tv contro Montalbano e in difesa di Fazio | Salvini

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera intervista a Nicola Zingaretti : Al centro dell'appuntamento di Stasera: l'intervista al segretario del Pd Nicola Zingaretti, le tensioni nel Governo e i fatti di Viterbo.

Non lo abolirei - è una misura contro la povertà! Nicola Zingaretti sul Reddito di cittadinanza : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, esprime un giudizio a sorpresa sul Reddito di cittadinanza, spiegando che si tratta di una misura che non cancellerebbe: "Io non abolirei il Reddito di cittadinanza. Ma farei anche altre politiche per il lavoro. Il Reddito di cittadinanza può essere corretto ma è una politica contro la povertà. Oggi in Italia mancano politiche per creare lavoro e sviluppo".

Quarta Repubblica diretta 6 maggio 2019 : Nicola Porro intervista Zingaretti leader del Pd : Quarta Repubblica: gli argomenti di stasera Le telecamere della trasmissione sono andate a Viterbo , per documentare i recenti fatti di cronaca: dallo stupro di cui sono accusati due giovani ...

Luca Zingaretti al Festival di Dogliani. L'incontro con Camilleri - poi Montalbano. L'endorsement per il fratello Nicola : Doveva celebrare i vent'anni di Montalbano , ma quello di Luca Zingaretti al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani è stato un one man show. Mai così disponibile, rilassato, divertito, a ...

Elezioni europee - Nicola Zingaretti ospite nella seconda puntata di Tribù - Sky tg24 - : Il segretario del Pd, ospite della seconda puntata del programma condotto da Fabio Vitale in vista delle Elezioni europee, attacca il governo gialloverde: "Gli italiani pagheranno un prezzo enorme". E ...

Tiziana Panella ridicolizza Pd e Nicola Zingaretti : 'Siamo ben lontani da una rinascita...' : Che idea si è fatta della situazione politica odierna? 'Trovo che le opposizioni, fondamentali per lo stato di salute della democrazia, siano oggi afone. Sono in affanno, vorrei sentire non solo le ...

Tiziana Panella ridicolizza Pd e Nicola Zingaretti : "Siamo ben lontani da una rinascita..." : Il suo segreto? Non prendersi mai sul serio. Eppure Tiziana Panella da quasi tre decenni si occupa di cronaca, attualità e politica in maniera serissima, con competenza e professionalità. E non a caso Umberto Cairo ha pensato proprio a lei quando, quattro anni fa, ha voluto un programma quotidiano n

Matrix 30 aprile 2018 prima puntata in diretta con Nicola Zingaretti : Ogni settimana un reportage che per questo primo appuntamento sarà ambientato a Parigi, una città fortemente scossa dai recenti fatti di cronaca: dall'incendio della cattedrale di Notre-Dame, alle ...

Le 5 proposte di Nicola Zingaretti per “salvare l’Italia” : “Basta con il governo del nulla” : Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, ha illustrato il suo programma per rilanciare l'economia italiana: "Sono 5 i punti chiave per salvare l’Italia: un piano per il lavoro e per aumentare gli stipendi di chi guadagna poco, taglio delle tasse, rilancio degli investimenti pubblici e privati".Continua a leggere

Nicola Zingaretti : “‘L’Espresso’ su inchiesta Lega descrive sistema torbido - ma 5S sono complici” : L'affondo del segretario del Pd Nicola Zingaretti al M5S: "I 5Stelle provano, ogni giorno, con dichiarazioni e comunicati, a prendere le distanze dalla Lega. Succede oggi, sul caso Siri, sulla mafia rom di Latina. La smettano. sono complici di questo sistema. Coi loro voti sostengono Salvini".Continua a leggere

Elezioni europee - Nicola Zingaretti presenta i candidati del Pd : La nostra lista è l’unica novità : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha presentato la lista unitaria dei candidati alle Elezioni dell'Europarlamento, in cui il suo partito si presenta con Siamo Europei di Carlo Calenda. Vari i temi trattati durante la conferenza stampa, che si è aperta con un attacco al governo gialloverde, responsabile per Zingaretti di aver paralizzato il Paese. "Se è vero come è vero che la democrazia in Italia e in Ue è in pericolo, la ...

Nicola Zingaretti oltre il ridicolo : "Raccoglieremo le firme". Bravo : spinge il Pd nel baratro : La parola che descrive Salvini e Di Maio è "opportunismo". Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, alla convention di presentazione dei candidati dem alle elezioni europee, sfida il governo gialloverde. "Abbiamo presentato una mozione di sfiducia così vedremo se i litigi sono veri o finti. E dal gi

Nicola Zingaretti : 'Il governo sta calpestando la Capitale - Pd pronto a intervenire in Parlamento' : di Mauro Evangelisti 'Per noi Roma, in quanto Capitale d'Italia, viene prima di tutto. In Parlamento ci faremo sentire, con la voce della logica e della competenza. Faremo la nostra parte'. , ...

Nicola Zingaretti - come provoca Di Maio per farlo rompere con Salvini : "Grillini vittime della Lega" : Nicola Zingaretti è diventato segretario del Pd con il sogno nel cassetto di andare al governo nonostante il suo partito sia stato umiliato alle ultime elezioni politiche. Da sempre al Nazareno accarezzano l'idea di un'alleanza con il M5s di Luigi Di Maio, anche se il segretario dem non riesce a far