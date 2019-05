Napoli | si cercano terzini | spunta Theo Hernandez del Real Madrid

L’Amica Geniale 2 prime foto dal set - si cercano comparse nel prossimo casting a Napoli (Giugliano) : L'Amica Geniale 2: le prime foto dal set. Nuovi casting per comparse il 2 maggio a Giugliano Bisognerà attendere il 2020 per rivedere in onda L’Amica Geniale, una delle fiction italiane più seguite nell’ultimo anno nel nostro paese e soprattutto all’estero. La serie tv tratta dai romanzi di ...

