Met Gala 2019 | trionfa l' eccesso Lady Gaga regina del red carpet

(Di martedì 7 maggio 2019) “Be Camp”, atteggiati, mostra la tua eccentricità: al Met, evento fashion per eccellenza e party di benefico che anima ogni anno il Metropolitan Museum di New York, è andato in scena l’eccentrico. Lo sa bene, proclamatadel redsu cui quest’anno il Costume Institute ha voluto portare in scena il “Camp”, stile bizzarro, stravagante e quasi al limite del kitsch.La cantante, reduce dal successo agli Oscar col film A Star is Born e madrina della serata, ha animato la passerella del Metcon ben quattro cambi d’abito che hanno testimoniato completa aderenza alla filosofia “Camp”. Gli outfit firmati Brandon Maxwell erano indossati uno sopra l’altro, in stile matrioska.ha fatto il suo esordio sul redcon un abito fucsia a campana e strascico, enormi maniche a ...

