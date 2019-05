Maltempo Veneto | triangolare di calcio con la Nazionale Cantanti

Maltempo : Veneto - cessato stato di attenzione per rischio valanghe : Venezia, 7 mag. (AdnKronos) - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato “cessata la fase operativa di attenzione per il rischio valanghe” sulle Dolomiti e le Prealpi venete. La situazione attuale indica che la neve recente è in assestamento e consolid

Maltempo Veneto - Arpav : temperature massime in picchiata di 10 gradi : A distanza di una settimana si sono verificati due episodi di Maltempo particolarmente anomali per il periodo: lo sottolinea l’Arpav, rilevando che tra sabato e domenica scorsi le piogge più estese hanno riguardato le zone prealpine e la pianura centro settentrionale, con valori in molte zone compresi tra 50 e 80 mm in 48 ore. I massimi sono stati registrati sulle Prealpi Vicentine (93 mm a Rifugio la Guardia), sui Lessini (89.6 mm a ...

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno (3) : (AdnKronos) - Cosa succede nei prossimi giorni. Da oggi e fino alla prima parte di mercoledì 8 il tempo sarà in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno in aumento anche marcato lunedì, più contenuto martedì, ma risulteranno comunque ancora inferiori alla m

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno (2) : (AdnKronos) - Venti forti. Dalle prime ore di domenica si è avuta una marcata intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, non solo in quota ma anche a tratti nelle valli, sulle zone pedemontane, sulla pianura e sulla costa. I venti si sono poi in genere attenuati nel pomeriggio-sera di

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno : Venezia, 6 mag. (AdnKronos) - In Veneto lo scorso weekend è ritornato l’inverno come già accaduto a fine aprile. La spiegazione è la discesa verso il Mediterraneo centrale di una perturbazione con aria di origine artica che ha portato precipitazioni estese, un brusco e marcato calo delle temperature

Maltempo - in Veneto quasi 70 cm di neve. Disagi per vento in Sicilia - : Il vortice freddo che ha travolto l'Italia nel weekend si sposta progressivamente verso Sud. Le Eolie sono rimaste isolate per le forti raffiche. Migliora in Emilia Romagna ma resta l'allerta per le ...

Maltempo - criticità in Emilia e Veneto : agricoltura a rischio nel Nord-Est - danni sopra il milione di euro : A poco tempo di distanza dal Maltempo che ha colpito l’Italia, soprattutto il Nord-Est con Emilia-Romagna e Veneto in testa, si sono già notati gli effetti sull’agricoltura, in un momento molto delicato dell’anno. La Cia-Agricoltori Italiani, che sta monitorando la situazione, stima danni sopra il milione di euro. Nel Modenese – spiega Cia – un manto di neve ha ricoperto interi campi di patate nell’area dei pregiati ...

Maltempo Veneto : in 24 ore caduti 67 cm di neve fresca : L’ondata di freddo e Maltempo che ha interessato anche la montagna veneta ha fatto registrare nelle ultime 24 ore fino a 67 cm di neve fresca. Le precipitazioni nevose sono state più rilevanti sull’Altopiano di Asiago (Vicenza), dove il manto bianco ha toccato i 65 cm, a Misurina (Belluno) si sono rilevati 67 cm, a Cortina 54 cm e ad Arabba 52 cm. La neve ha imbiancato anche le aree delle Prealpi bellunesi: rilevati 53 cm di neve ...

Maltempo Veneto : recuperato il ristorante galleggiante andato alla deriva : I vigili del fuoco hanno recuperato e riposizionato nel proprio ormeggio il ristorante galleggiante “La Barcaccia“, di Peschiera del Garda, che ieri aveva rotto gli ormeggi a causa dei forti venti che hanno colpito tutta la zona del lago di Garda. I pompieri, intervenuti con un gommone, l’autogru e autopompa e 7 operatori, hanno raggiunto la struttura con alcune cime, riuscendo ad ancorarla per poi trainarla dalla strada fino ...

Maltempo - le piogge di Domenica 5 Maggio sull’Italia : Emilia Romagna e Veneto sott’acqua - record a Sassuolo [DATI] : Emilia Romagna e Veneto sono state le due Regioni più colpite dal Maltempo che ha flagellato il Centro/Nord Italia nella giornata di Domenica 5 Maggio: oltre ai venti impetuosi (con raffiche di oltre 130km/h in pianura) e freddo anomalo, come se fossimo in pieno inverno (la neve è caduta abbondante oltre i 300 metri di altitudine sia sulle Alpi nord/orientali che sull’Appennino tosco/Emiliano), è caduta anche una pioggia torrenziale a ...

Maltempo : un morto a Marsala e un disperso in Veneto : La freddissima coda dell'inverno provoca danni e morti. A Marsala un turista tedesco e' morto oggi intorno alle 12,30 mentre stava praticando Kitesurf

Maltempo Veneto : atteso un aumento del livello dei fiumi : L’ondata di Maltempo che ha colpito anche il Veneto fa scattare l’allerta per alcuni dei principali fiumi della regione. Il centro funzionale della Regione prevede nelle prossime ore un aumento dei livelli di Bacchiglione, Brenta, Livenza e Monticano. La possibilita’ di ulteriori rovesci o temporali anche intensi – spiega una nota della struttura – potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete ...

Maltempo - Veneto flagellato dall’Uragano Artico : la protezione civile si mobilita per i soccorsi - verso lo “stato d’emergenza” [LIVE] : Il Veneto flagellato dal Maltempo a causa dell’arrivo dell’Uragano Artico: decidere di interventi di soccorso, anche la protezione civile si è mobilitata. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha disposto che gli uffici regionali avviino l’istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza in seguito ai danni causati dal forte Maltempo che da ieri imperversa sul territorio. Questo in attesa del censimento dei danni che ...