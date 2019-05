agi

(Di martedì 7 maggio 2019) Il modello italiano didiffusa - che ha permesso fino a oggi di assistere e integrare decine di migliaia di persone in fuga da guerre, persecuzioni e miseria, contenendo allo stesso tempo l'impatto sulle comunità locali - rischia oggi di venire completamente smantellato. È l'allarme lanciato da Oxfam.A farne le spese. Secondo l'organizzazione, non saranno solo ie richiedenti asilo, che si vedranno negati servizi essenziali per il loro processo di integrazione, ma anche migliaia di giovani operatori.Educatori, operatori legali, mediatori culturali, insegnanti di italiano, psicologi si ritroveranno infatti senza lavoro o dequalificati, con un costo sociale ed economico altissimo per il nostro paese: secondo le stime, potenzialmente oltre 200 milioni di euro in ammortizzatori sociali.A precisare i contorni del problema il rapporto Invece si ...

Ettore_Rosato : Minori, Rom, immigrati, senzatetto, disabili. Obiettivi della “guerra alla solidarietà” scatenata da Salvini. Tagli… - Agenzia_Italia : Il sistema di accoglienza ai migranti perderà i suoi 'navigator', dice Oxfam - SalvatoreMagnol : RT @CislNazionale: Quota 100 ed ape volontario, denuncia dei redditi, tutela dei consumatori, affitti, formazione, politiche dell' accoglie… -