Il Segreto | fino al 18 maggio | Elsa avvelenata | Fernando apre la cassaforte di Francisca

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino all’11 maggio : Ancora una nuova SETTIMANA con la telenovela Il SEGRETO e noi dunque vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali fino a sabato 11 maggio su Canale 5. La telenovela andrà anche in onda in prima serata martedì 7 maggio (su Rete 4). La festa organizzata per la festività dei defunti sembra non andare a buon fine, ma fortunatamente Paco riesce a trovare una soluzione e salva la situazione. Elsa cerca fino all’ultimo di discolparsi davanti agli ...

Il Segreto - anticipazioni fino all'11 maggio : Adela ha attacchi di panico : La popolarissima soap opera di Canale 5 Il Segreto, come spesso accade, regala clamorose indiscrezioni e colpi di scena. Le anticipazioni per le puntate che vanno dal 5 fino all'11 maggio, raccontano di numerosi problemi che avverranno a Puente Viejo, in particolare ci saranno dei risvolti interessanti su Adela che si confiderà con Julieta e Irene sui suoi frequenti attacchi di panico. Uno spazio fondamentale durante questa settimana sarà ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - anticipazioni fino al 4 maggio : Nuova SETTIMANA con la telenovela Il SEGRETO e noi come sempre siamo qui a riepilogarvi le anticipazioni ufficiali fino a sabato 4 maggio su Canale 5. La soap andrà anche in onda in prima serata martedì 30 aprile (su Rete 4) ma non verrà trasmessa il 1° maggio. Isaac lascia Puente Viejo per alcuni giorni per incontrare il marchese. Gonzalo, chiamato con urgenza da Fernando, arriva alla Villa e pretende una spiegazione. Fernando offre del denaro ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - anticipazioni fino al 27 aprile : Inizia oggi una nuova SETTIMANA con la telenovela Il SEGRETO e come sempre vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali su ciò che vedremo fino a sabato prossimo (27 aprile) su Canale 5. Eccezionalmente, la telenovela NON andrà in onda di pomeriggio il 22 e il 25 aprile, mentre in prima serata la vedremo lunedì 22 aprile su Rete 4 ma non martedì 23. Maria e Gonzalo litigano con veemenza accusandosi l’un l’altra e dimostrando a tutti ...

Trame iberiche Il Segreto fino al 19 aprile : Fernando torna in paese : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto scritta da Aurora Guerra e che, ormai da diversi anni, in Italia riscuote ogni giorno un grande successo di pubblico con oltre due milioni di telespettatori. Le Trame iberiche della fiction, che vanno dal 15 al 19 aprile, hanno come protagonisti gli amici di sempre Severo e Carmelo il cui rapporto attraversa per la prima volta un momento difficile. Il Santacruz e sua moglie Irene ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 20 aprile : Parte oggi una nuova SETTIMANA con Il SEGRETO e di conseguenza riepiloghiamo le anticipazioni su quello che vedremo su Canale 5 fino a sabato 20 aprile 2019. Eccovi le trame ufficiali delle puntate, ricordandovi che la soap va in onda anche martedì 16 aprile in prima serata su Rete 4: Raimundo è furioso con Julieta e Saul e gli intima di abbandonare la villa. Il direttore di banca non è propenso ad erogare il prestito ad Isaac. Isaac confida a ...

Trame Il Segreto fino al 20 aprile : Maria accusa Gonzalo - Antolina su tutte le furie : Le vicende della telenovela spagnola “Il Segreto” continuano a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Gli spoiler degli episodi italiani della prossima settimana, annunciano che Maria Castaneda dopo aver rimesso piede a Puente Viejo per far luce sulla misteriosa scomparsa dei genitori, accuserà il marito Gonzalo Castro. La figlioccia di Francisca Montenegro schiaffeggerà la sua dolce metà alla casona, per aver avuto diverse relazioni ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - anticipazioni fino al 13 aprile : È partita una nuova SETTIMANA con Il SEGRETO e come sempre riepiloghiamo le anticipazioni su quello che vedremo fino a sabato 13 aprile 2019. Ecco le trame ufficiali delle puntate: Dolores ritorna dal suo viaggio e cerca il marito, ma Tiburcio è scomparso. Gonzalo rivela a Fernando che non partirà prima di aver avuto notizie di Emilia e Alfonso. Dolores chiede aiuto a Carmelo per trovare Tiburcio. Julieta ribadisce a Raimundo, infastidito, la ...

Il Segreto - trame fino al 13 aprile : Julieta e Saul cacciati da Raimundo - Dolores ritorna : Tornano le anticipazioni settimanali della soap Il Segreto riguardo a cosa accadrà nella settimana che va da domenica 7 aprile a sabato 13 aprile e che vedremo in onda su Canale 5 nel consueto orario delle 16,20 circa. Sono molte le novità che riguarderanno i protagonisti di Puente Viejo, fra esse vi sarà il ritorno in paese di Dolores. Intanto Julieta e Saul indagano sullo strano rapporto tra Fernando e Gonzalo, ma verranno invitati a lasciare ...

Il Segreto - spoiler fino al 13 aprile : Consuelo sente la mancanza di Elsa : La soap opera spagnola trasmessa sui canali Mediaset, Il Segreto, riserva tante novità e molti spoiler interessanti. Nelle puntate della settimana che va da domenica 7 a sabato 13 aprile, Elsa lascerà Puente Viejo, mentre Fernando cercherà di abbindolare Gonzalo con il denaro, con l'obiettivo di far tornare Maria in città. L'uomo non riuscirà però a portare a termine il suo progetto come desiderava. Gonzalo incontrerà Mauricio, ma i due verranno ...

Il Segreto trame iberiche fino al 5 aprile : Maria rimane a Puente Viejo : Nuovo appuntamento con le trame iberiche dell'amatissima soap Il Segreto trasmessa tutti i giorni da canale 5 alle 16,25 circa ed alle 21,25 il martedì sera su Rete 4. Le trame delle puntate che andranno in onda in Spagna dal 1° al 5 aprile sono caratterizzate da numerosi ed intriganti colpi di scena. Poco tempo fa, Isaac aveva saputo da Elsa che Alvaro l'aveva ingannata fingendo di amarla solo per derubarla. Mentre il medico era già in fuga dal ...

Il Segreto - anticipazioni italiane fino al 6 aprile : Elsa se ne va promettendo vendetta : Continua l'appuntamento con Il Segreto, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30, la domenica alle 16.20 su Canale 5 e ogni martedì in prima serata su Rete 4. La soap opera spagnola, trasmessa in Italia dal giugno 2013, continua ad essere seguita dagli italiani anche dopo 10 stagioni e quasi 2000 puntate. Vediamo quali eventi caratterizzeranno le puntate dal 31 marzo al 6 aprile. La prossima settimana Elsa troverà le lettere scritte da Antolina ...

Spoiler Spagnoli Il Segreto fino al 29 marzo : Roberto viene costretto a lasciare Maria : Le trame iberiche de Il Segreto che saranno trasmesse in Spagna finoal 29 marzo focalizzano la loro attenzione sul tentativo di Roberto di portare via Maria da Puente Viejo. Grazie all'aiuto di Raimundo e Mauricio però, la dark lady riuscirà a sventare il piano del cubano. Nel frattempo, Elsa ha scoperto di essere stata ingannata da Alvaro, che ha finto di amarla solo per derubarla. La ragazza racconta il fatto ad Isaac, che decide di inseguire ...

Spoiler Il Segreto fino al 29 marzo : il sospetto di Julieta e Saul - il timore di Hipolito : La serie televisiva “Il Segreto” continua ad appassionare i fan. Scopriamo cosa succederà nelle puntate italiane della prossima settimana. Le anticipazioni rivelano che il falso decesso di Francisca Montenegro ideato da Gonzalo Castro e Raimundo Ulloa, farà sospettare Julieta Uriarte e Saul Ortega. In particolare i due adulteri crederanno che l’ex locandiere abbia un Segreto. Hipolito Miranar invece, dubiterà della fiducia di Tiburcio Comino, ...