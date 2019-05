Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) Ilsta per congedarsi dai suoi numerosi fan conpuntate al cardiopalma. Lerelative agli episodi in onda dal 13 al 17 maggio, rivelano cheedsaranno pronti a compiere il grande passo, ma poco prima di entrare in chiesa riceveranno un'inaspettata quanto gradita. Intanto, Luca Spinelli si presenterà a villa Guarnieri e punterà una pistola contro Umberto per far sì che quest'ultimo sveli tutti i segreti del suo passato. Luciano metterà in atto il piano per far arrestare Oscar, ma si ritroverà a dover intervenire in prima persona e finirà in ospedale. Infine, Nicoletta metterà al mondo una splendida bambina e poi prenderà una decisione importantissima per lei e la sua piccolina.ricevono una graditaNicoletta inizierà dunque il travaglio mentre è al grande magazzino e sarà assistita da sua madre Silvia e ...

CarloStagnaro : In Italia, paradiso della #progressività, il 12% dei contribuenti paga il 58% delle #tasse. Negli Usa, il top 1% p… - antoniettacana : Il Paradiso delle signore, trame: sorpresa alle nozze per Elena e Antonio - Eib63 : RT @CarloStagnaro: In Italia, paradiso della #progressività, il 12% dei contribuenti paga il 58% delle #tasse. Negli Usa, il top 1% paga i… -