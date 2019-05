Il minuscolo scarabeo divora legno nemico numero uno dell' Ikea

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Pina Francone L'insetto Ips Typographus è un microscopicoche, nonostante le ridottissime dimensioni, è in grado di polverizzare intere foresteSi chiama Ips Typographus ed è uncapace di polverizzare una foresta intera, mandando peraltro gambe all'aria il business deldiA minacciare il colosso svedese e i suoi boschi, infatti, ci sta pensando questo microscopico insetto, grande appena quattro millimetri. Ma la sua grandezza (anzi, piccolezza), come detto, non deve ingannare, perché è in grado di ridurre in truciolato le foreste. Nativoe conifere asiatiche ed europee, il bostrico’abete rosso si ora è diffuso in tutto il mondo.Come riportato dal Corrierea Sera, l’animaletto senza pietà ha lo stesso colore delin cui si riproduce e riesce a volare per chilometri e chilometri finché non trova la corteccia ...

