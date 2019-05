Il Milan batte il Bologna 2-1 | e resta in corsa per la Champions

Serie A. Milan batte Bologna 2-1 - rilancio Champions : Il Milan ritrova i tre punti e riapre la corsa Champions. A San Siro sono i rossoneri ad aggiudicarsi il posticipo della 13esima giornata Serie A

Il Milan soffre ma batte il Bologna 2-1 e aggancia la Roma : Il Milan torna a vincere. Contro il Bologna bastano un gol di Suso e Borini, 2-1, per gli emiliani rete di Destro, e i rossoneri agganciano la Roma al quinto posto, restando nella scia dell'Atalanta, ...

Milan - ora o mai più : Gattuso con Suso e Calhanoglu per battere il Bologna : Ora o mai più. La riscossa del Milan deve necessariamente passare dalla notte di San Siro: i rossoneri devono battere il Bologna per continuare a sperare nella qualificazione Champions e restare ...

Gli investimenti delle città ripartono solo al Nord : Milano batte Roma 3 a 1 : ... rendendo strutturale una ripresa degli investimenti che almeno negli enti locali sarebbe al riparo dalle incertezze della politica.

Serie A. Belotti-Berenguer - Torino batte e aggancia Milan : Per la Champions League il Torino fa sul serio. La squadra di Mazzarri batte il Milan per 2-0 nel posticipo (a segno Belotti su rigore e Berenguer)

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Salvi? Non ancora - bisogna battere il Milan» : Bologna - Tre punti pesantissimi, quelli conquistati dal Bologna di Sinisa Mihajlovic contro l' Empoli , che ora viene ricacciato indietro per la gioia dei tifosi felsinei: "Non siamo salvi, ma ...

La Lazio batte il Milan 0-1 e va in finale di Coppa Italia : Roma - La Lazio è la prima finalista della Coppa Italia: nella semifinale di ritorno, giocata a San Siro, i biancocelesti hanno battuto 0-1- il Milan grazie a un gol di Correa al 58' ; la partita di ...

La Lazio di Correa batte il Milan e va in finale : La Lazio di Correa batte il Milan e va in finale – Questa è proprio la Lazio di Correa che, con l’aiuto decisivo di Immobile, trafigge Reina, batte il Milan a San Siro e porta i bincazzurri in finale. È la Lazio di Correa, non solo per il gol realizzato, ma per aver guidato, trascinato, illuminato il gioco dei romani, da vero leader di una squadra di calciatori che per tutti i novanta minuti non si sono mai fermati, non si sono mai ...

Coppa Italia - Lazio batte 1-0 il Milan Correa firma il gol che vale la finale : Con la rete firmata dall'argentino Joaquin Correa al 13' della ripresa, la Lazio vince 1-0 contro il Milan a San Siro, elimina i rossoneri e si guadagna l'accesso alla finale di Coppa Italia. Ora la ...

L'Atalanta batte il Napoli - la Champions si avvicina : raggiunto il Milan al quarto posto. : L'Atalanta batte in rimonta il Napoli 2-1 al San Paolo e aggancia il Milan al quarto posto la cronaca Napoli-Atalanta 1-2: al 35' del st, Ilicic trova Zapata nello spazio, l'ex di turno scarica a Pasalic, che a porta sguarnita segna. Napoli-Atalanta 1-1: al 24' del st, Hateboer prende il tempo a Hy

L'Atalanta sbatte sull'Empoli : solo 0-0 in casa - Dea -2 da Milan e Champions League : Termina 0-0 la sfida tra Atalanta ed Empoli nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. A Bergamo la Dea non riesce a trovare la via della rete nonostante una decina di occasioni da gol create e scivola a -2 dal Milan quarto, ultima posizione valida per la qualificazione in Champions Leag

Sassari batte Milano - Pozzecco dà la carta di credito ai giocatori : 'Andate a festeggiare' : Una vittoria che li colloca in piena corsa playoff. Un successo arrivato, in maniera netta, sul parquet dei campioni in carica. I giocatori di Sassari hanno compiuto una straordinaria impresa nell'...

Lippi : 'Nel '97 battemmo il Milan prima di andare ad Amsterdam. Buon auspicio' : Lo ha detto, ai microfoni di Radio anch'io Sport su Rai Radio 1, l'ex allenatore della Juventus e Ct azzurro Marcello Lippi , commentando l'imminente impegno dei bianconeri nei quarti di finale di ...

Lippi : «Nel '97 battemmo il Milan prima di andare ad Amsterdam. Buon auspicio» : Lo ha detto, ai microfoni di Radio anch'io Sport su Rai Radio 1, l'ex allenatore della Juventus e Ct azzurro Marcello Lippi , commentando l'imminente impegno dei bianconeri nei quarti di finale di ...