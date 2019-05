L’orgasmo con una pu****a! Gino Paoli svela il retroscena de Il cielo in una stanza

(Di martedì 7 maggio 2019) “Sì, ‘Ilin una‘ parla di un orgasmo. Era per una puttana della quale mi ero innamorato, perché a quei tempi le ragazze non te la davano, ed è dedicata a un gesto umano ma mistico, che proietta in una dimensione dove sei tutto e niente”. A rivelarlo èin un’intervista a Libero, nella quale ha ripercorso la sua carriera e il suo percorso musicale, rivelando alcuniinediti come questo. “Siccome descrivere l’atto è impossibile, ho trovato questa tecnica: ci giro intorno, il non detto arrivo a suggerirlo con l’ambiente”, ha spiegato il cantautore.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...