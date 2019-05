Feltri all' assalto di Greta Thunberg | È una racchia | saccente e porta pure

Vittorio Feltri : la scienza sa tutto ma non trova l'anima e fallisce : Un amico medico, non uno stregone, mi ha proposto un libro uscito undici anni fa: Una scienza senz' anima, autore Giuseppe Sermonti, Lindau, p 135, 14,50. Leggilo, mi ha detto: ti stupirà, è pure breve. Nel titolo si combattono un paio di parole che nella mia mente, ma - sono certo - anche in quella

'Il codice dei cavalieri di Cristo' giovedì 9 maggio alla Feltrinelli : Ha curato inchieste e servizi da più parti del mondo, intervistando molti personaggi che hanno fatto la storia mondiale, tra cui Nelson Mandela ., ANNA CAPASSO ,

Vittorio Feltri - lezione alla sinistra beota : "Se non volete che vi sparino non entrate in casa altrui". : I critici della legge sulla legittima difesa, tutti quelli della sinistra beota, sostengono che il provvedimento sarà bocciato dalla Corte Costituzionale. Dicono che la difesa in questione deve essere proporzionata alla offesa. In teoria il ragionamento tiene. Si tratta di capire chi può decidere se

Vittorio Feltri stronca Ballando con le stelle : "Sarebbe sopportabile se almeno ci fossero le..." : Vittorio Feltri stronca con una frase il programma condotto da Milly Carlucci su Raiuno: "Ballando con le stelle sarebbe sopportabile se almeno ci fossero le stelle", scrive il direttore di Libero sul suo profilo Twitter. Peccato che non si siano "mai viste". "Programma da abolire", commentano sui s

Vittorio Feltri e i "cannibali islamici protetti dalla sinistra". La sfida : "Io li chiamo figli di..." : La notizia dei morti ammazzati in Sri Lanka è risaputa: circa trecento vittime. Le televisioni l' hanno lanciata e rilanciata, ma con garbo. Come se fosse un fatto ordinario, tipo tamponamento sulla Salerno-Reggio Calabria. Niente di eccezionale. Pochi (o nessun giornalista) hanno detto fuori dai de

Vittorio Feltri demolisce Greta Thunberg : 'Rompiballe per definizione. E qualche imbecille a Bergamo...' : Nel mirino di Vittorio Feltri c'è Greta Thunberg , la 16enne svedese nuova paladina degli ambientalisti di tutto il mondo. Nel mirino su Twitter e anche a La Zanzara di Radio 24, dove il direttore di Libero è stato interpellato sul titolo con cui definivamo la Thunberg 'rompipalle'. E Feltri azzanna: 'Se c'è una ...

Vittorio Feltri demolisce Greta : il consiglio devastante alla baby ambientalista : Libero ha definito 'rompiballe' e 'gretina' l'ambientalista che sta terrorizzando il mondo. Pietro Senaldi si è difeso così dalle accuse di sessismo: 'Ci hanno detto che dare della rompiballe a Greta ...

Feltrinelli Comics : Bernardo Cavallino - la videorecensione e il podcast - : Nei momenti di maggior coinvolgimento emotivo, sente l'impulso sfrenato di accendere una candelina e fare un bel soffio, per spegnerla, per spegnersi, per calmarsi, per fermare il mondo che gira e ...

Vittorio Feltri - se arrivano 800mila immigrati dalla Libia a Salvini conviene mollare il governo : Non sappiamo ancora se la annunciata guerra in Libia ci sarà o sarà evitata. Però mettiamo le mani avanti. Parecchi ministri hanno detto che in caso di conflitto armato, migliaia di africani lasceranno il Continente Nero per venire in Italia. Nel caso non potremmo fare a meno di ospitarli in massa i

Vittorio Feltri massacra Luciano Spalletti : "Inter - un suicidio inspiegabile" : L'Inter senza attaccanti perde a San Siro contro la Lazio e frena la sua corsa-Champions: fuori Lautaro Martinez per infortunio e fuori Mauro Icardi perché Luciano Spalletti, riaccendendo l'incendio nerazzurro, ha scelto di non convocarlo. Decisione peculiare, quella del mister. Decisione sulla qual

Feltri e il convegno sulla famiglia : 'L'umanità è venuta al mondo grazie alla vagina e a un pene. Gruber? È in menopausa' : Il convegno sulla famiglia che si svolge a Verona é osteggiato dai gay e generi affini, i quali non hanno ancora capito che tutta l 'umanità é venuta al mondo grazie alla vagina e a un pene che l'ha ...

Feltri e il convegno sulla famiglia : «L‘umanità è venuta al mondo grazie alla vagina e a un pene. Gruber? È in menopausa» : «Il convegno sulla famiglia che si svolge a Verona è osteggiato dai gay e generi affini, i quali non hanno ancora capito che tutta l‘umanità è venuta al mondo grazie alla vagina e a un pene che l’ha fecondata. L’ano, per quanto rispettabile, non ha mai procreato». Così su Twitter Vittorio Feltri commenta le polemiche legate al congresso sulla mondiale sulla famiglia di Verona. Il giornalista si scaglia contro le critiche di questi giorni e non ...

Vittorio Feltri e la balla del riscaldamento globale : "Fanciulli e giornaloni - basta blaterare" : La pubblicistica è impazzita e blandisce gli sciocchini che vanno a migliaia in piazza per dire stupidaggini a riguardo della Terra, a loro giudizio sul punto di ucciderne gli abitanti. La Stampa di Torino ha toccato il diapason con questo titolo in seconda pagina: «L' urlo dei ragazzi italiani: gu

Vittorio Feltri e lo "sconto di pena" all'uomo che accoltella la moglie : colpa dei politici - non dei giudici : Discutere di un fatto del quale non si conoscono i particolari è impresa ardua. Ma noi ci proviamo lo stesso. Ha suscitato impressione la condanna a "soli" sedici anni di un tizio, tale Gamboa, che ha ucciso la moglie, Angela, con una coltellata perché lei lo avrebbe deluso. In che senso? La signora