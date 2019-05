Falck Renewables | primo progetto di batteria negli Stati Uniti

finanza.lastampa

(Di martedì 7 maggio 2019)a lavorod'America. La società attiva nel settore delle energie rinnovabili ha annunciato un investimento stimato in 3,6 milioni di dollari per l'installazione di un ...

Staffetta : Dalla prima pagina - Batterie, primo progetto per Falck Renewables negli Usa: Falck Renewables ha annunciato oggi u… - TV7Benevento : Falck Renewables: investimento di 3,6 mln dlr per progetto batteria in Usa... - finanza24 : Falck Renewables: al via primo progetto di batteria negli Usa, investimento da 3,6 mln dollari -