blogo

(Di martedì 7 maggio 2019)In attesa di tornare in campo e di capire il proprio futuro, vista la scadenza del contratto da giocatore con la Roma e l'ipotesi di abbandonare gli scarpini al chiodo per intraprendere la carriera da allenatore,Desi è guadagnato il titolo di 'romanticone' del giorno grazie ad un sempliceo Whatsapp., sua seconda moglie dal 2015, ha infatti pubblicato un tenerissimo screenshot del proprio smartphone, in cui si leggono duedel capitano giallorosso. “Ti amo. Ti amo”, ripetuto nel caso in cui non si fosse capito. "Follemente", ha risposto l'attrice.Ded'07 maggio 2019 13:58.

gossipblogit : Daniele De Rossi, messaggi d'amore a Sarah Felberbaum - SerieANewsUN : ?? Daniele De Rossi, il messaggio su Whatsapp per la sua Sarah Felberbaum ?? Il capitano della Roma romantico in c… - FansCalcio : Daniele De Rossi, il messaggio su Whatsapp per la sua Sarah Felberbaum -