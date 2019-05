Casillas dimesso «Sono felice di essere qui»

ilnapolista

(Di martedì 7 maggio 2019) Il portiere del Portoè statoieri pomeriggio dall’Ospedale CUF dove era stato ricoverato per un infarto al miocardio.«È difficile parlare ora. Ho avuto davvero fortuna. Misentito molto amato, voglio ringraziare tutte le persone che mistate vicine»Si è molto discusso se il calciatore tornerà a giocare o meno, per adesso cidue settimane di assoluto riposo che lo attendono prima di cominciare una riabilitazione cardiaca in Spagna«Non so ancora cosa sarà il futuro, ma per oracontentissimo diqui»L'articolodiqui» sembrail primo su ilNapolista.

zazoomblog : L' importante ora è essere qui! Casillas dimesso dopo l'infarto - zazoomblog : L' importante ora è essere qui! Casillas dimesso dopo l'infarto - XinhuaItalia : L'ex portiere internazionale spagnolo Iker Casillas è stato dimesso dall'ospedale lunedì, appena cinque giorni dopo… -