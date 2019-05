Anche Samsung vuole lanciare la sua criptovaluta

Samsung Volley Cup : Conegliano vince Anche gara-2 - Novara spalle al muro : Igor Gorgonzola Novara sconfitta in gara-2 della Finale Scudetto della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile dall’Imoco Volley Conegliano L’Imoco Volley Conegliano conquista anche gara-2 della Finale Scudetto della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile e si porta a un solo successo dal terzo titolo tricolore. In un PalaVerde tutto esaurito, meraviglioso per colori e tifo incessante, le pantere di Daniele Santarelli ...

Windows 10 supporta lo screen mirroring Anche su OnePlus 6/6T - Samsung Galaxy S10 - Galaxy Note 8 e Note 9 : Microsoft ha esteso la funzionalità di screen mirroring, aggiungendo il supporto a OnePlus 6/6T, Samsung Galaxy S10, Note 8 e Note 9. L'articolo Windows 10 supporta lo screen mirroring anche su OnePlus 6/6T, Samsung Galaxy S10, Galaxy Note 8 e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung sta brevettando uno smartphone con un display continuo che copre Anche la parte superiore e posteriore : Recentemente Samsung ha ottenuto l'approvazione del brevetto per un display continuo che copre la parte anteriore e si ripiega intorno alla parte superiore e alla parte posteriore dello smartphone. Questo concept renderebbe alcune applicazioni interessanti, come lasciare che i soggetti vedano come appaiono prima di essere fotografati e mettersi in posa oppure mostrare traduzioni dal vivo sul display posteriore. L'articolo Samsung sta ...

Il concorso WinDay prosegue Anche oggi : in palio Anche 10 Samsung Galaxy S10 : Il concorso WinDay prosegue anche oggi 24 aprile 2019: in palio 10 smartphone Samsung Galaxy S10, 10 monopattini elettrici e 10 biciclette pieghevoli L'articolo Il concorso WinDay prosegue anche oggi: in palio anche 10 Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

La nuova app NiceLock porta le funzionalità di Samsung Good Lock Anche in Europa : Nice Lock porta le funzioni di Samsung Good Lock anche nelle regioni in cui normalmente non è disponibile, come qui in Europa. L'articolo La nuova app NiceLock porta le funzionalità di Samsung Good Lock anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 : 4 modelli previsti al lancio. Anche con 5G : A ridosso del MWC 2019 di Barcellona, Samsung Electronics ha svelato al mondo la nuova linea di smartphone top di gamma Galaxy S10. Rispetto al passato, però, quest’anno la decisione del produttore sudcoreano è stata quella di offrire una maggiore scelta ai consumatori, realizzando quattro diversi modelli del suo top di gamma. Dalla versione più contenuta chiamata Galaxy S10e, ai due modelli di punta Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus ...

Due varianti 5G per Samsung Galaxy Note 10? Probabile - e Anche un jack per OnePlus 7 : Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe arrivare sul mercato in due varianti, ciascuna con la relativa versione 5G. Per OnePlus 7 si prospetta invece un gradito ritorno. L'articolo Due varianti 5G per Samsung Galaxy Note 10? Probabile, e anche un jack per OnePlus 7 proviene da TuttoAndroid.

Risponde all’appello Anche il Samsung Galaxy S7 Vodafone : disponibile l’aggiornamento di marzo : Si chiude una volta per tutte il cerchio attorno al Samsung Galaxy S7. Lo smartphone, lanciato sul mercato più di tre anni fa, risulta ancora molto popolare tra gli utenti italiani, al punto che ogni rilascio software fa molto parlare di sé, come abbiamo avuto modo di notare attraverso la patch di marzo. In realtà, c'era ancora una variante del device in commercio qui in Italia che mancava all'appello, per quanto concerne il terzo aggiornamento ...

Google Duplex inizia a diffondersi negli USA Anche per i dispositivi non pixel come Samsung Galaxy S10 : Un membro di XDA ha confermato che sta Google Duplex si sta diffondendo anche sui dispositivi non pixel dopo averlo utilizzato su un Samsung Galaxy S10+ per effettuare una prenotazione in un ristorante tramite Google Assistant che è andata a buon fine. Google Duplex ha reso possibile effettuare la prenotazione in meno di un minuto, lasciando a Google Assistant il compito di gestisce il resto. L'articolo Google Duplex inizia a diffondersi negli ...

Samsung Galaxy A7 (2018) si aggiorna in Italia ad Android 9 Pie; rollout Anche per Honor 8X : Lo aveva promesso a marzo, Samsung, l'aggiornamento ad Android 9 Pie con la Samsung One UI al seguito per il Galaxy A7 (2018), e così è stato L'articolo Samsung Galaxy A7 (2018) si aggiorna in Italia ad Android 9 Pie; rollout anche per Honor 8X proviene da TuttoAndroid.

Le Samsung Galaxy Buds possono essere aggiornate Anche senza smartphone : Volete aggiornare le vostre cuffie Samsung Galaxy Buds senza passare dallo smartphone? Grazie a un'applicazione per Windows e Mac, denominata Galaxy Buds Manager, potete utilizzare il vostro PC. L'articolo Le Samsung Galaxy Buds possono essere aggiornate anche senza smartphone proviene da TuttoAndroid.

Esiste Anche il Samsung Galaxy A40 - il device che mancava : Vi avevamo preannunciato potesse arrivare anche il Samsung Galaxy A40, dopo l'ufficializzazione del Galaxy A20, ed effettivamente così è stato: sebbene non sia ancora stato lanciato, il rivenditore olandese Belsimpel lo ha messo già a listino, offrendolo in pre-ordine al prezzo di 249 euro. Non è difficile ipotizzare di che genere di device si tratti: a seguire vi illustreremo buona parte delle specifiche tecniche che lo ...

Prime lamentele Anche sulla batteria del Samsung Galaxy S10 : dagli USA un potenziale bug : Ci sono alcune segnalazioni che dobbiamo tenere in considerazione in questi giorni per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10. Dopo avervi parlato di un'anomalia per quanto riguarda il riconoscimento delle impronte digitali, come avrete percepito da un articolo pubblicato alle porte dello scorso fine settimana, oggi 18 marzo ritengo opportuno portare alla vostra attenzione un'anomalia che potrebbe avere delle conseguenze anche sul fronte ...

Samsung Galaxy A90 sarà uno smartphone ideale (Anche) per giocare : la conferma dal sito ufficiale : Samsung Galaxy A90 viene annoverato tra gli "Ultimate Gaming Devices" sul sito statunitense del produttore. La promozione dedicata ad Asphalt 9: Legends conferma l'imminente arrivo del dispositivo. L'articolo Samsung Galaxy A90 sarà uno smartphone ideale (anche) per giocare: la conferma dal sito ufficiale proviene da TuttoAndroid.