Agli studenti piace l' elettrico di Sara Safe Factor

Gaffe di Conte davanti Agli studenti : "Einstein" diventa "Astàin" : "Diceva Albert Astàin...". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha nominato il fisico tedesco davanti agli studenti dell'istituto Regina Margherita di Roma. E subito la pronuncia sbagliata del cognome del premio Nobel per la fisica ha scatenato tutto il web. Il video della sua citazione agli studenti romani è stato condiviso da numerosi utenti nell'arco della scorsa settimana. Le immagini, come spiega Repubblica, risalgono infatti ...

Prof produce ecstasy come in Breaking Bad (e dà lezioni Agli studenti) : rischia 10 anni : In Giappone un Professore universitario di farmacologia avrebbe dato lezioni ai suoi studenti su come produrre metanfetamina. Ben presto paragonato al personaggio del Prof Walter White nella nota serie tv Breaking Bad, questo docente si sarebbe difeso spiegando di aver tenuto le lezioni al solo scopo didattico. Ma ora rischia 10 anni di carcere.Continua a leggere

Il Papa Agli studenti : liberatevi del telefonino per ascoltare con il silenzio la voce della coscienza : Non lasciatevi vincere in generosità: il volontario va sempre oltre, in generosità, non si lascia vincere!" Autore Fiorenza Gentileschi Categoria Cronaca

L'Università di Roma Tre dice stop alla plastica e regala Agli studenti 30mila borracce ecologiche : Sono circa 10mila le bottigliette di plastica utilizzate ogni giorno dagli studenti dell'Università Roma Tre. Ma adesso arriva la borraccia per salvaguardare l'ambiente. L'Ateneo capitolino sarà il primo a distribuire gratuitamente a tutti i suoi studenti 30mila borracce di acciaio inossidabile per l'acqua per dire "stop all'uso delle bottigliette di plastica". Le "bottigliette ecologiche"saranno disponibili negli otto punti di ...